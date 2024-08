'De wereld heeft ontdekt dat je voor een ecologische transitie mineralen nodig hebt'

Het mineralenbedrijf Imerys, waarin de Belgische investeringsholding GBL een belang van meer dan 50 procent heeft, moet tegen eind dit jaar knopen doorhakken over de opening van de grote lithiummijn in Frankrijk, een project van meer dan 1 miljard euro. 'We zijn een haalbaarheidsstudie aan het afronden. En we leggen ons grondig toe op het publieke debat', zegt topman Allessandro Dazza.