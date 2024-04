Nyrstar start Nederlandse zinksmelterij weer op

De zinkgroep Nyrstar haalt zijn smelterij in het Nederlandse Budel in de week van 13 mei uit slaapstand. De productie lag er sinds midden januari stil door de hoge energiekosten.

Als gevolg van de hoge energiekosten en een zwakkere markt besliste Nyrstar midden januari om zijn zinksmelterij in Budel, in Noord-Brabant, in een soort slaapstand te zetten. Die wordt normaal gebruikt voor onderhoudswerkzaamheden.

Nu kondigt Nyrstar een heropstart van de zinkactiviteiten aan. De beslissing volgt op 'een grondige en uitgebreide evaluatie en weerspiegelt recente verbeteringen in de marktomstandigheden en de tijdelijke herinvoering van de indirecte kostencompensatie in Nederland die de totale energiekosten zal helpen verlagen', klinkt het in een persbericht.

De Nederlandse smelterij is een van de grootste van Europa. De maximumcapaciteit bedraagt 315.000 ton zink per jaar, maar de smelterij werkt al sinds het vierde kwartaal van 2021 op flexibele basis. Nyrstar heeft in Europa ook nog zinksmelters in Balen en het Franse Auby. Die installatie werd eerder al een tijdje stilgelegd.