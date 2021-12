Kleine aandeelhouders Nyrstar bezitten al 15 procent

De groep kleine aandeelhouders rond ondernemer Kris Vansanten die zich blijft verzetten tegen de overname van Nyrstar door Trafigura heeft al 15,1 procent van het bedrijf in handen.

De beursgenoteerde onderneming Nyrstar is enkel nog eigenaar van 2 procent van haar vroegere operationele zink- en loodactiviteiten. De rest werd in 2019 overgeheveld naar grondstoffenreus Trafigura nadat Nyrstar in de problemen was gekomen. Maar een groep kleine aandeelhouders van het beursgenoteerde Nyrstar verzet zich sindsdien tegen die overheveling.

Dat gebeurt binnen en buiten de rechtbank. Met wisselend succes. Vorig jaar bijvoorbeeld schakelde de Antwerpse ondernemingsrechtbank drie experten in om de transfer van de activiteiten te onderzoeken. Maar in november werd dat onderzoek stilgelegd. De aandeelhouders gingen daartegen in beroep. Ze eisen een schadevergoeding van intussen zo'n 2 miljard euro en de nietigheid van de herstructurering van Nyrstar gezien 'de misleiding en het bedrog die hebben plaatsgevonden'.

Tweede grootste aandeelhouder

Kris Vansanten van bedrijvengroep Quanteus en zijn medestanders, onder wie gewezen spoorbaas en politicus Etienne Schouppe, blijven ook aandelen bijkopen. Vrijdag meldde Nyrstar dat ze nu 15,1 procent van het genoteerde bedrijf bezitten. Dat was bij een eerdere transparantiemelding 13,8 procent. Het maakt van de groep de tweede grootste aandeelhouder, na Trafigura met 24,4 procent.

Volgens Vansanten gebeurde de verhoging via 'bestaande en nieuw toegetreden verbonden partijen'. De continue uitbreiding van zijn syndicaat met een groeiend aantal overwegend historische aandeelhouders ziet hij als een belangrijke steun in de strijd 'voor een betere bescherming van minderheidsaandeelhouders en een adequate compensatie van de aangebrachte schade aan Nyrstar en zijn minderheidsaandeelhouders'.