Umicore-topman slaat mea culpa over batterijstrategie

Umicore heeft niet snel genoeg gereageerd op de veranderde vraag van de autosector naar batterijmaterialen met een hoger nikkelgehalte, zegt topman Mathias Miedreich. De joint venture met VW moet dat veranderen.

'We hebben jaren gefocust op en geïnvesteerd in de productie van NMC-batterijmaterialen waarin de hoeveelheid nikkel even groot is als de hoeveelheid mangaan en kobalt' (33% elk red.), zei Mathias Miedreich, de topman van Umicore, in een conference call. ' Maar we hebben niet snel genoeg gereageerd op de veranderingen in de markt. Die vraagt batterijmaterialen met een hoger nikkelgehalte, onder andere wegens de hogere energiedensiteit. Aanvankelijk hadden de batterijproducenten problemen om batterijmaterialen met een hoog nikkelgehalte te verpakken, maar die technische problemen zijn opgelost. We zien nu dat autoproducenten voor hun elektrische auto's batterijen willen die gemaakt zijn van legeringen met een hoger nikkelgehalte.'

Umicore is de wereldmarktleider in de productie van NMC-legeringen voor batterijen voor elektrische auto's. De nieuwe focus op legeringen met een hoger nikkelgehalte - en dus minder kobalt - zal volgens Miedreich een impact hebben op de groeivooruitzichten van de batterijmaterialendivisie.

Umicore investeerde de afgelopen decennia honderden miljoenen euro's in nieuwe grote fabrieken voor batterijmaterialen, onder meer in China, Zuid-Korea en Polen. Door de strategieswitch zal de groei in de divisie de volgende twee jaar minder groot zijn dan verwacht. De prognoses voor alle activiteiten van de groep - Umicore is ook actief in de recyclage van edele metalen en in katalysatoren - blijven volgens Miedreich onaangeroerd.

Joint venture met VW

Om beter te kunnen inspelen op de behoefte en de vraag van de auto-industrie sloot Umicore een joint venture met de Duitse autoproducent VW. Die zet volop in op de elektrificatie van zijn wagenproductie en maakte onlangs bekend dat het zes batterijfabrieken gaat bouwen.

Umicore zal VW voorzien van kathodematerialen - de cruciale componenten van de autobatterijen - en nauw samenwerken met VW in de ontwikkeling van zijn batterijen. Miedreich: 'Je ziet almaar meer autoproducenten deel uitmaken van die batterijproductieketen. Door de deal met Umicore verzekert VW zich van zijn bevoorrading en kunnen we goed inschatten wat de markt wil. De deal toont ook aan dat we de juiste technologie in huis hebben.'

Umicore zou vanaf 2025 hogenikkelkathodes leveren aan VW. Op de samenstelling van de joint venture - wie heeft de leiding - of op de investeringen die daarmee gepaard gaan, wou Miedreich niet ingaan. Hij voorziet wel dat 70 procent van de batterijmaterialen die Umicore vanaf 2024 zal leveren hogenikkelkathodes zullen zijn.

De kersverse Umicore-topman voorziet binnenkort nog samenwerkingen met andere autoproducenten. Details wou hij niet kwijt. Hij onderzoekt ook de bouw van een bijkomende batterijmaterialenfabriek in Noord-Amerika, waarschijnlijk Canada. Miedreich: 'Onze fabriek in Zuid-Korea werkt op volle capaciteit, die in China zal in 2023 op 80 procent van haar capaciteit draaien en die in Polen start (met vertraging) midden 2022 op.'

Grote voorsprong

Miedreich benadrukte dat Umicore excellente technologie in huis heeft. 'In Europa hebben we een grote voorsprong.' De Umicore-topman verwacht dat het voor nieuwkomers almaar moeilijker wordt in de markt te stappen omdat de barrières altijd hoger worden. 'We zijn er dan ook van overtuigd dat we vanaf 2025 meer marktaandeel zullen veroveren, Zeker omdat we wereldwijd aanwezig zijn.'