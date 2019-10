Beterschap maar lichte margedruk bij Melexis

De ontwerper en verkoper van autochips presteerde in het derde kwartaal omzetmatig zoals verwacht, maar de winstmarge staat lichtjes onder druk. Melexis ziet de vraag wel stilaan verbeteren.

Melexis realiseerde in het derde kwartaal een omzet van 123,3 miljoen euro. Dat is 16 procent minder dan een jaar eerder, maar 3 procent meer dan in het tweede kwartaal. Het is ook iets beter dan analisten hadden verwacht: zij rekenden gemiddeld op 120 miljoen euro.

Het brutoresultaat daalde met 28 procent tot 49,3 miljoen euro. Dat leverde een brutomarge op van 40 procent, waar 41,3 procent was verwacht. Volgens CEO Françoise Chombar is de iets lagere winstmarge te wijten aan ‘een voortgezette geringe benutting van testcapaciteit’ en een minder gunstige productmix in vergelijking met het tweede kwartaal.

Tegenover vorig jaar halveerde de bedrijfswinst (ebit) tot 18,2 miljoen euro. Ook de nettowinst halveerde, tot 15,4 miljoen euro.

Verdere sequentiële omzetgroei

Volgens Chombar behaalde Melexis in het derde kwartaal 'een degelijk resultaat', rekening houdend met het feit dat de autoverkoop wereldwijd krimpt en de economische en geopolitieke situatie onzeker is.

Positief is wel dat de ernstige voorraadcorrecties die Melexis de afgelopen negen maanden parten speelden, aan het wegebben zijn.

‘Aangezien het bestelgedrag van onze klanten eveneens stap voor stap verbetert, verwachten we een verdere sequentiële omzetgroei in het laatste kwartaal van 2019’, zegt Chombar in een persbericht.

Prognose

Voor het vierde kwartaal voorspelt Melexis een omzet van 123-129 miljoen euro, een brutomarge rond 40 procent en een operationele winstmarge rond 15 procent als de omzet in het middelpunt van de vork uitkomt. Die omzetprognose is in lijn met de verwachting van analisten, maar zij rekenden wel op een iets hogere brutomarge van 41,6 procent.