Biden vraagt Taiwan om hulp bij chiptekort

Washington roept de hulp in van 's werelds chipfabriek en traditioneel bondgenoot Taiwan, nu Detroit onder een chiptekort kreunt.

Uit een brief die Bloomberg News kon inkijken blijkt dat Brian Deese , de belangrijkste economische adviseur van Amerikaans president Joe Biden, de Taiwanese regering ter hulp roept om een oplossing te vinden voor het tekort aan chips, dat ook de aanvoerketen van Amerikaanse autoconstructeurs midscheeps treft.

Nog volgens Bloomberg heeft de Biden-regering Amerikaanse ambassades over de hele wereld gevraagd te identificeren hoe landen en bedrijven die chips produceren kunnen helpen om het wereldwijd chiptekort aan te pakken. Eerder raakte ook al bekend dat autobouwers in ons land, waaronder Audi Brussel, er door getroffen worden.

Eigen boezem

Niet iedereen staat te springen om de autosector ter hulp te schieten. Vincent Roche, de Ierse CEO van de Amerikaanse chipfabrikant Analog Devices, laat verstaan dat de autobouwers de problemen over zichzelf hebben afgeroepen.

‘De chip-aanvoerketen is niet kapot, maar mismeesterd op sommige plaatsen’, zegt Roche in een gesprek met Bloomberg. 'We racen om te blijven leveren. Maar niet zo lang geleden vroegen de autobouwers ons om overtollige chipvoorraden terug te nemen'.