China's grootste chipbouwer pompt bijna 9 miljard dollar in nieuwe fabriek

De nieuwe productiesite van 8,87 miljard dollar van het Chinese Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) moet het wereldwijde chiptekort iets minder nijpend maken.

Het plan van de grootste Chinese chipfabrikant omvat een gloednieuwe fabriek met een productiecapaciteit van 100.000 chips per maand in de vrijhandelszone van Shanghai, bovenop de geplande bouw van een productiesite in de Chinese miljoenenstad Shenzen die op kruissnelheid 40.000 chips per maand zal afleveren.

Om de infrastructuur neer te poten, stapt SMIC in een joint venture met de overheid van Shanghai, die het project overziet. Naast de lokale overheid, die een meerderheidsaandeel van minstens 51 procent krijgt, wordt er nog gezocht naar andere investeerders voor het project. Zelf is SMIC voor een deel in handen van de Chinese overheid.

Peking sleutelt al langer aan de uitbouw van een eigen, nationale chipsector om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse chips. Vorig jaar stuurden de Verenigde Staten die intenties grondig in de war, met een exportban voor technologie van SMIC. Onder impuls van de toenmalige president Donald Trump belandde het bedrijf bovendien op een zwarte lijst vanwege het risico op industriële spionage. Voor de zomer liet zijn opvolger Joe Biden de lijst herzien, al bleef SMIC erop staan.

Toch hoeft China's grootste fabrikant zich weinig zorgen te maken over de afzetmarkt. De wereld schreeuwt om chips, omdat zowat elk product met een stekker of een batterij er een lading van nodig heeft. Door de coronapandemie schroefden de 'fabs' hun productie een tijdje terug, waarna ze hun orderboeken snel zagen vollopen. Het verplichte thuiswerken deed de vraag naar electronica toenemen, wat de vraag naar chips nog explosiever deed stijgen.

De productie opdrijven is makkelijker gezegd dan gedaan. Terwijl het gauw drie maanden duurt om één enkele chip te vervaardigen, is de bouw van een heuse chipfabriek een klus die vlot twee jaar duurt. Niet enkel SMIC, maar ook enkele concurrenten investeren fors in bijkomende productie. Zo plant Intel twee fabrieken in de VS en heeft het Taiwanese TSMC de komende drie jaar 100 miljard dollar veil voor extra capaciteit.