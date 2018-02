Chipbedrijf Qualcomm zet nu toch deur open voor Broadcom

Vertragingstactiek

Monsterfusie

Een fusie van Qualcomm en Broadcom zou twee van de grootste fabrikanten van chips voor draadloze communicatie samenbrengen. De combinatie zou een te duchten uitdager worden voor de chipreus Intel . Die laatste had ooit de markt voor zich alleen in chips voor vaste computers, maar is vandaag nog volop aan een inhaalslag bezig in de markt voor mobiele chips. Het belang van halfgeleiders in ons leven neemt alleen nog maar toe. Ze zijn te vinden in zowel smartphones als in zelfrijdende auto's.