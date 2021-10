Chipmaker GlobalFoundries wil 2,6 miljard dollar ophalen met beursgang in VS

De chipfabrikant GlobalFoundries en zijn grootaandeelhouder Mubadala Investment mikken met een beursgang in de VS op een waardering van 25 miljard dollar.

Het bedrijf, dat zijn hoofdzetel heeft in de Amerikaanse staat New York maar wereldwijd productievestigingen heeft, gaat 33 miljoen nieuwe aandelen op de markt brengen. Grootaandeelhouder Mubadala uit Abu Dhabi verkoopt nog eens 22 miljoen van zijn aandelen in de chipbakker. Dat blijkt uit een aanvraag bij de Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse beursregulator. De aandelen zullen 42 tot 47 dollar kosten, wat aan de bovenkant van de vork een marktwaarde van 25 miljard dollar zou opleveren.

Uit de documenten blijkt ook dat BlackRock, Columbia Management Investment Advisers, Fidelity Management, een dochteronderneming van Koch Industries en Qualcomm interesse hebben getoond om in te tekenen voor ongeveer 1,05 miljard dollar. De Texaanse investeerder Silver Lake heeft afzonderlijk toegezegd om voor 75 miljoen dollar aandelen te kopen in een onderhandse plaatsing die parallel aan de beursgang zal plaatsvinden, tegen dezelfde prijs.

Chiptekorten

Dat het bedrijf nu naar de beurs wil trekken, heeft veel te maken met de belangstelling voor de halfgeleiderindustrie als gevolg van de wereldwijde chiptekorten.

GlobalFoundries ontstond in 2009 uit de overname van de productieactiviteiten van Advanced Micro Devices (AMD). Die werden later samengevoegd met Chartered Semiconductor uit Singapore. Dat het bedrijf nu naar de beurs wil trekken, heeft veel te maken met de belangstelling voor de halfgeleiderindustrie als gevolg van de wereldwijde chiptekorten. Het bedrijf zag zijn omzet in de eerste jaarhelft met 13 procent klimmen.

Bedrijven als GlobalFoundries vervaardigen halfgeleiders in opdracht van grote technologiebedrijven zoals Apple of Amazon. De andere grote fabrikanten zijn Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en Samsung Electronics. GlobalFoundries richt zich vooral op minder geavanceerde chips die onder meer in auto’s gebruikt worden.