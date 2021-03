Chiptekort doet ook Vlaamse machinebouwers pijn

Het wereldwijde chiptekort doet niet alleen de auto-industrie gas terugnemen, ook de Belgische machinebouwers komen onder druk. ‘In de komende acht weken krijgen we geen elektronische componenten binnen. Zonder tijdelijke werkloosheid kwamen we echt in moeilijkheden.’

‘De impact is zeer groot, maar niemand zal dat aan de grote klok hangen.’ De reactie van een industriële machinebouwer op onze vraag of hij, net als de autosector, het tekort aan chips aan den lijve voelt, spreekt boekdelen. Ook zijn collega's die we contacteerden, blijven liever anoniem, omdat ze hun klanten niet willen verontrusten. ‘Door het beperkt aantal machines dat we kunnen bouwen, moeten we kiezen, en dan kiezen we voor onze beste klanten’, klinkt het.

De auto-industrie gaf in de voorbije weken al signalen dat het almaar moeilijker werd om de productie op peil te houden door het gebrek aan chips. Die zijn almaar talrijker in auto’s en trucks. Volvo Trucks liet dinsdag weten dat het zijn productie terugschroeft, wat voor de hele groep in het tweede kwartaal zou resulteren in 7 procent minder inkomsten. Ook de fabriek in Oostakker is getroffen.

Maar ook bij de minder bekende machinebouwers, waar Vlaanderen er veel meer van telt dan auto- en truckfabrieken, laat het probleem zich voelen. Patrick Slaets van de studiedienst van Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, spreekt volmondig van 'een echt probleem'. ‘Ik mag de naam niet noemen, maar ik heb net vernomen dat een bedrijf gespecialiseerd in industriële automatisatie 15 mensen op tijdelijke werkloosheid moet zetten omdat het niet kan produceren wat besteld is.’

Ook Charles Beauduin, eigenaar en CEO van de weefmachinebouwer Van de Wiele en voorzitter en de grootste private aandeelhouder van Barco, zegt dat het heel moeilijk is om aan voldoende elektronische componenten te komen. ‘We schuimen de wereldwijde markt af, en scharrelen zo bij elkaar wat we kunnen vinden.’

Wim Matthys, CEO van het gelijknamige familiebedrijf (20 miljoen euro omzet, 100 werknemers) dat machines bouwt voor weverijen, spreekt van een 'serieus probleem'. 'Drie weken geleden kregen we te horen van onze componentenlevarancier Siemens dat die moeite had om te leveren. Vorige week vielen de leveringen grotendeels weg. Wat normaal in een week geleverd wordt, zou nu pas binnen zes tot acht weken binnenkomen.'

De enorme boom in consumentenelektronica zoals smart-tv's, smartphones en spelconsoles wordt als de oorzaak van de schaarste genoemd. Voor die laatste zijn vooral grafische kaarten van onder meer het Amerikaanse Nvidia nodig. Die zijn ook erg in trek in het chip- en energieverslindende ‘mijnen’ van cryptovaluta, zoals de bitcoin.

Maar ook machines in fabrieken worden steeds digitaler, in lijn met de evolutie naar industrie 4.0. Fabrieken van de toekomst zijn almaar geavanceerder door de inschakeling van 3D-printing, 5G-communicatie, big data en artificiële intelligentie, waardoor ze kostenefficiënter, flexibeler en productiever worden. Daarvoor moeten de machines worden uitgerust met sensoren en computerkracht. En dus chips.

Gert D’Handschotter, de CEO het Antwerpse ED&A, dat elektronische componenten bouwt en rechtstreeks afneemt bij de grote chipfabrikanten, zegt dat hij 'hard moet knokken om chips te pakken te krijgen. Maar voorlopig kunnen we nog al onze klanten beleveren.’

Ook Barco, dat met cinemaprojectoren en videowalls voor grote evenementen momenteel niet bepaald in florissante markten zit, zegt dat het probleem 'op de radar staat'. ‘We proberen het tekort voor te zijn door goed voorraadbeheer en een zoektocht naar alternatieven. We hebben het voordeel dat we als relatief grote speler onze leveranciers op langere termijn, bijvoorbeeld een jaar, kunnen verzekeren van afname', zegt vicepresident investor relations Carl Vanden Bussche.

Hogere prijzen

Voor kleinere spelers bestaan op korte termijn geen kant-en-klare oplossingen. 'Voor standaardtoepassingen hebben we nog wel genoeg chips in voorraad. Maar als de schaarste aanhoudt, moeten we een deel van de productie, een vijftal machines per week, stilleggen en mensen op tijdelijke werkloosheid plaatsen. De prijzen van de componenten die we wel nog te pakken krijgen, stijgen met 12 tot 15 procent. Daar komen ontevreden klanten en boeteclausules wegens vertraagde levering boven op', zegt Matthys.

ED&A ziet nog uitwijkmogelijkheden. 'We vinden nog chips in het zogenaamde 'brooker circuit', makelaars die chips opkopen in tijden van overvloed en ze veel duurder verkopen in tijden van schaarste', zegt D'Handschotter. 'Daarnaast kunnen onze 40 ingenieurs standaardcomponenten zo herontwerpen dat we ook andere types van chips kunnen gebruiken.'

Maar een snelle oplossing voor het probleem ziet hij niet. 'Even dachten we dat het vanaf het derde kwartaal beter zou gaan, maar ik krijg signalen dat de verhoogde vraag nog veel langer zal aanhouden. Het stoort me dat wie aan de basis van de schaarste ligt, de chipbakkers, meteen ook profiteert van hogere prijzen.'

'Net zoals IT geen aparte afdeling van een bedrijf meer is, zitten chips meer en meer in alle sectoren van onze economie’, zegt Beauduin. 'Daardoor zal de vraag naar chips ook de komende jaren structureel blijven stijgen, los van tijdelijke hick-ups.'