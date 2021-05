‘Europa is te afhankelijk van de import van chips’

Het Taiwanese TSMC is 's werelds hofleverancier van chips.

‘20 jaar geleden voorzag Europa in 40 procent van zijn chipbehoefte, vandaag is dat 10 procent', zegt de Britse sectorkenner Paul Northey. ‘Strategisch kan het een goed idee zijn een Intel-fabriek in Europa te subsidiëren.’

Min of meer hetzelfde geluid was dit weekend te horen bij Pat Gelsinger, de CEO van de Amerikaanse chipreus Intel. 'We zullen enkele jaren nodig hebben om de exploderende vraag in elk segment van onze business bij te benen', klonk het.

Intel kondigde al aan zijn grootste site in de VS uit te breiden met een investering van 20 miljard dollar. Met rugdekking en financiële steun van de Amerikaanse president Joe Biden, die de chip ‘de hoefijzernagel van de 21ste eeuw’ noemt.

Tegelijkertijd raakte eind vorige week bekend dat Intel 8 miljard euro subsidies wil losweken voor de bouw van een fabriek in Europa. Europa wil, net als de VS, de controle over de aanvoer naar eigen bodem halen. Vandaag domineert Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) de wereldproductie, met een marktaandeel van 90 procent.

Thierry Breton, de Europese Commissaris voor Industrie en Interne Markt, wil de Europese chipproductie in tien jaar verdubbelen tot 20 procent. ‘Europa is te afhankelijk van import omdat het de productie de voorbije decennia heeft afgebouwd’, oordeelt de Brit Paul Northey, die ruim 30 jaar ervaring heeft in de sector, onder meer bij de Duitse chipmaker Infineon.

Onstabiel klimaat

‘Temeer omdat Europa nu heel erg afhangt van TSMC in Taiwan, waar het klimaat erg onstabiel is wegens de spanningen met China. Als iets gebeurt met die fabriek, zit Europa met groot probleem. China investeert trouwens ook fors om zelfvoorzienend op het vlak van chips te worden.’

Ook Danny Goderis, de chief digital officer van de technologiefederatie Agoria, acht het zinvol dat Europa meer chips op eigen bodem produceert. ‘Op lange termijn bouw je zo het risico van de Aziatische afhankelijkheid af. Idealiter kan je zo’n aanwezigheid van Intel koppelen aan de sterke Europese onderzoekscentra, zoals het Leuvense Imec.’

Tegelijkertijd wijst Northey op de geopolitieke gevoeligheden. ‘Zal het in Europa politiek aanvaardbaar zijn in een Amerikaans bedrijf als Intel te investeren?' Hij wijst erop dat ook de Europese subsidiëring van een ‘Oosterse’ speler als TSMC delicaat zou zijn.

‘Europa kan ook denken aan een strategisch partnership tussen bijvoorbeeld TSMC of Intel en Europese chipbedrijven. Of het kan Europese chipbedrijven, zoals het Duitse Infineon en het Frans-Italiaanse ST Microelectronics, stimuleren om de handen in elkaar te slaan. Maar ook dat zal niet eenvoudig zijn, omdat je dan met Fransen, Duitsers en Italianen rond de tafel moet zitten.’