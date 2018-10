Handelsoorlog noopt Melexis tot winstwaarschuwing

Melexis heeft in het derde kwartaal iets minder gepresteerd dan verwacht. De onzekerheid die voortvloeit uit de handelsspanningen zet de Ieperse fabrikant van autochips er toe aan zijn jaarprognose bij te sturen.

Melexis had bij de halfjaarresultaten voor het derde kwartaal een omzet van 148 miljoen euro naar voor geschoven, maar blijft daar licht onder. De omzet groeide wel met 15 procent jaar op jaar, maar bereikte ‘slechts’ 146,7 miljoen euro. Dat is 3 procent meer dan in het tweede kwartaal.

Al bij al geen slechte prestatie die ook positief doorwerkt in de winst. De brutowinst stijgt met 17 procent tot 68,1 miljoen euro, zodat de brutowinstmarge op 46,4 procent uitkomt, precies evenveel als in het tweede kwartaal.

De bedrijfswinst neemt met 15 procent toe, tot 36,9 miljoen euro. Dat levert een operationele winstmarge op van 25,1 procent, wat in lijn is met zowel een jaar eerder (25,2%) als het tweede kwartaal (25,0%).

De nettowinst komt 7 procent hoger uit op 30,1 miljoen euro of 0,74 cent per aandeel. Dat is licht onder de gemiddelde analistenverwachting, die op 31,1 miljoen euro stond volgens Bloomberg.

Verminderde visibiliteit

Melexis ziet zich echter genoodzaakt zijn jaarprognose bij te stellen. Het bedrijf gaat nu uit van een omzetgroei van ongeveer 11 procent voor het hele jaar. Begin augustus stond de verwachting nog op 13 tot 14 procent. Als we dat tegen de groei van 13 procent over de eerste negen maanden afzetten, betekent dit dat het vierde kwartaal een stuk minder zal worden. Een kleine berekening leert dat de groei dan zou halveren tot 6 procent.

De rendabiliteitsvooruitzichten blijven wel intact: een brutowinstmarge van circa 45 procent en een operationele winstmarge van ongeveer 25 procent. Als de omzet minder groeit, impliceert dat bij stabiele winstmarges echter dat ook de winst minder zal toenemen.