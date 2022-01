Imec zoekt evenwicht tussen Europees geld en behoud van autonomie...

Het Leuvense elektronica-onderzoekscentrum Imec krijgt een sleutelrol in een nieuwe Europese chipstrategie. Dat kan veel voordelen en extra centen opleveren. De kunst is daarbij de onafhankelijkheid maximaal te vrijwaren.

De Europese Commissie legt de laatste hand aan plannen voor een nieuwe Europese chipstrategie. Imec krijgt in de Chips Act een centrale rol als onderzoekscentrum dat het Europese bedrijfsleven helpt te innoveren, meldde De Tijd dinsdag.

De essentie Het Leuvense onderzoekscentrum Imec praat met de Europese Commissie over samenwerking voor een plan om een Europese chipindustrie uit te bouwen.

Een Europees model kan Imec helpen om sommige uitdagingen aan te gaan, maar kan tegelijk zijn onafhankelijkheid bedreigen.

Imec hoopt ook met partners van buiten Europa verder te kunnen samenwerken.

Bij Imec wordt positief, maar ook voorzichtig gereageerd op die Europese ambities. Het instituut deelt het geloof in een Europese krachtenbundeling, maar is op zijn hoede voor het risico dat enkele grote lidstaten voortaan de wet gaan dicteren.

Imec, in 1984 opgericht door een groep professoren die droomden van een Vlaams Silicon Valley, is uniek in de wereld als open onderzoekscentrum waar alle grote chipfabrikanten samen de volgende generaties chips en sensoren ontwikkelen. Dat kan alleen omdat Imec altijd een strikte neutraliteit heeft bewaard. De vzw voert geen commerciële activiteiten uit en wordt deels gefinancierd door de Vlaamse regering. De partnerbedrijven krijgen, in verhouding tot hun financiële bijdragen, gelijke toegang tot het onderzoek.

Budgetten

Het model heeft lang goed gewerkt, maar is aan verandering toe. Een eerste reden is financieel. Het onderzoek naar piepkleine en ultrakrachtige microchips, voor toepassingen als kwantumcomputers en artificiële intelligentie, slorpt jaar na jaar grotere budgetten op.

130 miljoen subsidie De Vlaamse bijdrage aan Imec voor 2022 bedraagt 130 miljoen euro.

Vlaanderen trok zijn bijdrage aan Imec voor dit jaar op van 110 miljoen naar 130 miljoen euro, maar volgens een insider is op termijn zeker vier keer zoveel nodig. De regio kan die bedragen niet blijven trekken. Het grootste deel van de inkomsten van Imec komt uit contractwerk in opdracht van bedrijven, maar zonder de subsidiehefboom is Imec niet in staat om die contracten binnen te halen, luidt het.

De tweede reden waarom een nieuw model nodig is, heeft te maken met geopolitieke verschuivingen. De toegenomen rivaliteit tussen de VS en China en de schaarste aan chips tijdens de pandemie hebben de grootmachten ertoe aangezet hun eigen bevoorradingsketens uit te bouwen en meer te investeren in eigen O&O-capaciteit. Imec zou daardoor op termijn minder relevant kunnen worden.

Een meer Europese oriëntering kan Imec helpen om die dreigende problemen op te lossen. De geplande schaalvergroting, waarbij intens zou worden samengewerkt met onderzoekscentra in Duitsland en Frankrijk, zou veel grotere budgetten met zich meebrengen.

Autonomie

Het mogelijke verlies van internationale partnerbedrijven zou Imec kunnen compenseren door meer onderzoek te doen voor het Europese bedrijfsleven. Europees Commissaris voor Industrie Thierry Breton wil een groot aantal Europese bedrijven samenbrengen in één structuur, om samen het onderzoek bij Imec aan te sturen.

De vraag is hoeveel inspraak Europa eist in ruil voor de extra centen. De top van Imec wil zijn autonomie zo veel mogelijk vrijwaren, bijvoorbeeld door financiering vooral toe te kennen via kadercontracten over meerdere jaren. Als subsidies vooral op projectbasis worden toegekend, groeit het risico op politieke bemoeienissen, is te horen in Leuven. Het evenwicht tussen geld en autonomie is een van de prangende thema's in gesprekken tussen de Europese Commissie en de federale en de Vlaamse regering.

Crevits

Het is goed vast te stellen dat de Europese Commissie zich achter de Vlaamse visie schaart. Hilde Crevits Vlaamse minister van Economie en Innovatie

Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) vindt een meer Europees model voor Imec in elk geval een logische zaak. ‘Het zou voor de EU een gemiste kans zijn de troeven die we met Imec in Vlaanderen hebben niet uit te spelen voor de uitbouw van een eigen geavanceerde chipsindustrie, en dus industrieel leiderschap op deze domeinen’, zegt ze. 'Het is goed vast te stellen dat de Europese Commissie zich achter de Vlaamse visie schaart.'

Zowel Crevits als Imec blijft voorstander van samenwerking met niet-Europese bedrijven. In het ideale scenario blijven de Amerikanen voor hun onderzoek gewoon shoppen in Leuven, zegt een insider. ‘Ik ben niet zo zeker dat de VS erin slagen een eigen Imec op te richten. Ze hebben dat al vaker geprobeerd, zonder succes.'