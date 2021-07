Leuvense technologieparel krijgt hoofdrol in geopolitiek chipconflict

Europees Commissaris Thierry Breton (l.) op bezoek bij Imec-baas Luc van den Hove. Europa ligt in het midden van het bed in de techoorlog tussen Peking en Washington.

Geavanceerde chiptechnologie vormt de inzet van de economische en technologische machtsstrijd tussen China en de VS. De grootmachten lonken almaar nadrukkelijker naar het Leuvense onderzoeksinstituut Imec.

‘De historische Belgische stad Leuven is bekend voor haar eeuwenoude universiteit en als hoofdkwartier van de biergigant AB InBev. Minder bekend is dat er ook een onderzoekscentrum voor halfgeleiders gevestigd is dat vandaag het aandachtspunt vormt van de politiek en de industrie.’ Zo begint een artikel waarin het nieuwsagentschap Bloomberg beschrijft hoe ons land in de frontlijn van het technologische conflict tussen de VS en China zit.

De voorbije jaren stond Imec zelden in de schijnwerpers van de internationale pers en politiek, en dat vonden ze in Leuven prima. Het instituut huldigt een filosofie van open innovatie: de grote chipreuzen kunnen via Imec een deel van hun kosten voor onderzoek en testen van de volgende generaties halfgeleiders met elkaar delen en samen standaarden afspreken. In dat model moet Imec zelf strikt neutraal blijven. ‘Het Zwitserland van de chipsector’, zo omschreef CEO Luc van den Hove Imec in een interview.

Kan Imec die neutraliteit nog waarborgen nu de sector meer volgens geopolitieke lijnen wordt opgedeeld? Chips en geavanceerde elektronica werden de voorbije jaren een speerpunt in het economische machtsconflict tussen de VS en China. Beide grootmachten zijn tot het besef gekomen dat de chipindustrie cruciaal is om economisch en militair aan de spits te blijven, maar dat ze er eigenlijk maar een beperkte controle over uitoefenen.

ASML

De twee landen hebben machtige techbedrijven in software en data, maar de leveranciers van die techreuzen zitten vaak in derde landen. Voor de meest geavanceerde chips, bijvoorbeeld om systemen met artificiële intelligentie te bouwen, moeten ze bij bedrijven als het Taiwanese TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung zijn. De peperdure machines om die chips te maken worden verkocht door het Nederlandse ASML, een voormalig dochterbedrijf van Philips in Eindhoven. Het grensverleggende onderzoek naar nieuwe chips vindt plaats in Leuven.

Zowel Washington als Peking probeert meer grip te krijgen op zijn strategische aanvoerlijnen. De chipschaarste als gevolg van de coronacrisis heeft die plannen nog urgenter gemaakt. Beide landen investeren fors in de uitbouw van een eigen chipindustrie en proberen belangrijke spelers zoals Imec aan hun kant te krijgen. In de strijd om de technologische hegemonie ligt Europa zo’n beetje in het midden van het bed.

De Imec-toren, in de groene zuidrand van Leuven, mocht de voorbije jaren al een stoet aan buitenlandse delegaties ontvangen. Onder anderen de Chinese premier, de Japanse minister van Innovatie en, recent nog, een ministeriële delegatie uit Zuid-Korea kwamen er op bezoek. Het Witte Huis maakte een overzicht van de belangrijkste spelers in de industrie waarin het Imec in één adem vernoemt met ASML. Ook Pat Gelsinger, de CEO van de Amerikaanse chipreus Intel, had het in een recent interview over ‘de twee juwelen van Europa’.

Provinciestad

De Europese toppolitiek is intussen wakker geschoten en heeft de provinciestad ontdekt die op amper 15 kilometer van het Berlaymontgebouw ligt. De Europese Commissaris voor de Interne Markt, Thierry Breton, gebruikte Imec vorige maand als decor voor zijn campagne om Europa weer op de kaart te zetten in de chipsector. Ooit was het oude continent een toonaangevende halfgeleiderproducent, met bedrijven als STMicroElectronics en het Duitse Infineon, maar de voorbije twee decennia verschoof het zwaartepunt naar Azië. Breton mikt nu op een verdubbeling van het Europese wereldmarktaandeel tot 20 procent.

Met Joe Biden in het Witte Huis lijken de Europese en de Amerikaanse agenda’s weer dichter naar elkaar te komen. Mogelijk tekent zich een deal af waarbij de Amerikanen mee investeren in Europese chipfabrieken, en de Europeanen hen de toegang garanderen tot strategisch onderzoek. Op die manier zouden de bondgenoten minder afhankelijk worden van producenten in de Chinese invloedssfeer.

Het is allicht geen toeval dat Gelsinger enkele weken geleden ballonnetjes opliet over een miljardeninvestering in nieuwe Europese chipfabrieken, met het vriendelijke verzoek daarbij in een paar miljard aan subsidies te voorzien. Ook de Benelux, nochtans niet de goedkoopste productieplaats van het continent, werd genoemd als mogelijke locatie.

Slagveld

Er is een ware explosie aan nieuwe chipbedrijven in China. Dat is een probleem voor Intel, dat een grote afzetmarkt dreigt te verliezen. Pascal Coppens Chinaspecialist nexxworks

Chinakenner Pascal Coppens (nexxworks) is niet verbaasd. ‘Er is een ware explosie aan nieuwe chipbedrijven in China. Dat is een probleem voor Intel, dat een grote afzetmarkt dreigt te verliezen. Het is dus logisch dat ze in de VS en Europa komen hengelen naar subsidies.’ Maar ook de Chinezen laten zich niet onbetuigd. Een consortium van Chinese bedrijven nam onlangs, via het Nederlandse bedrijf Nexperia, de grootste chipfabriek van het VK over, wat alarmbellen doet afgaan bij de regering-Johnson. ‘Europa lijkt wel het slagveld tussen China en Amerika te worden’, zegt Coppens.