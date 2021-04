Nederlandse chipmachines van ASMI spuwen cash

De Nederlandse chipmachinebouwer ASMI profiteert volop van de ongeziene vraag naar productiecapaciteit in de chipsector. De tweede jaarhelft ziet er minstens even goed uit.

Het in Almere gevestigde bedrijf ASM International (ASMI) - niet te verwarren met zijn Eindhovense spin-off ASML, die woensdagochtend met resultaten komt - beleeft een boerenjaar. De markt voor toestellen om wafers te bakken (siliciumschijfjes waarop de chips worden geprint) zal dit jaar rond 20 procent groeien, liet ASMI dinsdag weten.

100 miljoen Inkoop eigen aandelen ASMI gaat voor 100 miljoen euro eigen aandelen inkopen.

ASMI heeft zich gespecialiseerd in ALD-chipmachines die extreem dunne laagjes aluminiumoxide op de wafers kunnen printen. De ASMI-machines, die gebruikt worden door chipreuzen als TSMC en Intel, kunnen zeer compacte chips maken.

Orderboekje

De ongezien sterke vraag naar de machines, aangevuurd door de wereldwijde chiptekorten en aanvoerproblemen, vertaalt zich in een orderboekje dat nog 8 procent boven dat van het vorige kwartaal lag (410,6 miljoen euro). Op een omzet van 394 miljoen euro kon ASMI royale winstmarges boeken, zodat onderaan de kwartaalrekening een nettowinst van 122,5 miljoen werd bijgeschreven. Dat is 43 miljoen meer dan in het slotkwartaal van 2020.

Ook in het lopende tweede kwartaal zal ASMI naar eigen verwachting uitkomen op zowat 400 miljoen euro omzet en zelfs 420 à 440 miljoen euro aan nieuwe orders. De verkoop zal in de tweede jaarhelft ‘minstens even hoog’ zijn als in de eerste, voorspelt het bedrijf.

Cash

De bankrekening van de Nederlandse chiptrots vaart er wel bij. De operationele cashflow bereikte een recordhoogte. Dankzij die sterke cashpositie kan het bedrijf vlotjes 100 miljoen euro uittrekken voor een nieuw programma om eigen aandelen op te kopen. Een vorige schijf van 100 miljoen ging tussen juni en maart naar de inkoop van ruim 646.000 aandelen.