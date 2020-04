Prima eerste, zwakker tweede kwartaal voor Melexis

Melexis, de Ieperse ontwikkelaar van chips voor auto’s en andere toepassingen, zag de omzet in het eerste kwartaal sterk stijgen. Door de impact van de coronacrisis wordt het tweede kwartaal een stuk zwakker.

In het eerste kwartaal kwam de omzet van Melexis uit op 138,2 miljoen euro. Dat is 19 procent meer dan een jaar eerder en 9 procent meer dan in het vierde kwartaal. Het omzetcijfer is bovendien aan de bovenkant van de eigen omzetverwachting. Zonder de negatieve impact van Covid-19 einde maart zou de omzet op meer dan 140 miljoen hebben afgeklokt, zegt CEO Françoise Chombar in een persbericht.

‘Melexis blijft haar klanten bedienen op de best mogelijke manier’, zegt de topvrouw ondanks ‘aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen, voornamelijk in chipassemblage’. Ook de vraagzijde is echter zwaar verstoord omdat veel klanten in Europa en de VS hun fabrieken hebben gesloten in het kader van lockdownmaatregelen. Aziatische klanten daarentegen hebben hun activiteiten weer hervat.

De sterke verkoop weerspiegelt zich in de winst. Zowel de bedrijfswinst als de nettowinst kwam ongeveer de helft hoger uit dan in de eerste drie maanden van 2019 op respectievelijk 24 en 20,7 miljoen euro.

Tweede kwartaal

Melexis geeft traditioneel een prognose voor omzet en winstmarge voor het lopende kwartaal. Het bedrijf liet begin april echter weten zijn vooruitzichten voor heel 2020 in te trekken omdat de economische impact van de coronacrisis niet kan ingeschat worden.

Door verstoringen aan zowel de aanbod- als de vraagzijde verwacht Chombar ‘een aanzienlijke negatieve invloed’ op de omzet van het tweede kwartaal.

Toch zijn er ook positieve elementen. Melexis schat het voorraadniveau bij zijn klanten laag in. Bepaalde producten zijn bovendien extra in trek. Dat is het geval voor temperatuursensoren, een kritische component in diverse medische toestellen (diagnostiek, koortsmeting, beademingstoestellen). De invoering van strengere emissienormen in China, bekend als China 6, is dan weer een goede zaak voor de vraag naar Melexis’ druksensoren.