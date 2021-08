Samsung wil voorsprong in chipsector veiligstellen met 175 miljard euro

De aankondiging komt twee weken na de voorwaardelijke vrijlating van topman Lee Jae-yong , die veroordeeld was voor corrupte overheidszaakjes met smeergeld. De steun voor die voorwaardelijke vrijlating groeide in politieke kringen en bij het brede publiek door de toenemende ongerustheid dat belangrijke strategische beslissingen, zoals investeringen en overnames, worden uitgesteld. Het is al vier jaar geleden dat het bedrijf, dat op een cashberg van 80 miljard dollar zit, nog een overname deed.

Inhaalbeweging

Samsung wil zijn al sterke positie op de chipmarkt - samen met het Taiwanese TSMC heeft Samsung driekwart van de wereldwijde chipproductie in handen - nog verstevigen. De Aziaten voelen de hete adem van de VS en Europa nu die beseffen dat wie aan chips kan raken een streepje voor heeft in het gevecht om macht en invloed. Het besef van het belang van chips, dat door de schaarste tijdens de coronacrisis op scherp werd gezet, deed de grootmachten een tandje bijsteken .

TSMC kondigde in april een investering in extra productiecapaciteit van 100 miljard dollar aan. De Amerikaanse chipmaker Intel kijkt naar overnames en extra fabrieken. Samsung geeft geen details over de verdeling van de geplande centen, maar met die race in het achterhoofd denken analisten dat het grootste deel naar zijn chipdivisie zal gaan. 'Onze agressieve investeringen zijn een overlevingsstrategie. Als we onze concurrentiekracht verliezen, is het bijna onmogelijk om terug te komen', zei Samsung in een mededeling.