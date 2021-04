Taiwanese chipreus investeert 100 miljard

De grootste chipgieterij ter wereld, het Taiwanese TSMC, investeert de komende drie jaar 100 miljard dollar in extra productiecapaciteit. Dat gigantische bedrag moet de exploderende vraag helpen opvangen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), met klanten als Apple en Qualcomm, had al een plan ontvouwd om dit jaar tussen 25 miljard en 28 miljard dollar te besteden aan de ontwikkeling en de productie van geavanceerde chips. Dat investeringstempo wordt nu stevig opgevoerd.

'Dit is een mindblowing getal', schrijft marktenstrateeg Frank Vranken van Puilaetco in zijn ochtendmail. 'Het onderstreept de noodzaak om in sneltempo het chipaanbod te verhogen'.

Internationale bedrijven kampen met een zwaar tekort aan halfgeleiderchips dat autobedrijven dwong hun productie te verminderen. Ook de producenten van smartphones en laptops kampen met productievertragingen en flessenhalzen. Ook andere sectoren ondervinden hinder nu almaar meer apparaten en machines microchips bevatten. 'Net als olie in de jaren 70 zijn chips de grondstof die onze economie draaiende houdt', schrijft Vranken.

Vorige week kondigde Intel, een concurrent van TSMC, een investering van 20 miljard dollar aan in zijn fabriek in Arizona. Intel wil de Aziatische hegemonie in de chipproductie breken door in onderaanneming voor andere bedrijven chips te produceren. Ook TSMC bouwt een fabriek in Arizona.

