Tweede belabberd kwartaal op rij voor X-Fab

X-Fab kent een moeilijk jaarbegin. In het eerste kwartaal daalde de omzet met 9 procent tot 131 miljoen dollar ten opzichte van het jaar voordien - het laagste cijfer in 2,5 jaar. Tussen maart en juni kwam er geen beterschap: de omzet bleef steken op 131,6 miljoen dollar. Dat is 15 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2018, maar wel in het midden van de vork die X-Fab naar voren schoof (128 tot 135 miljoen dollar).