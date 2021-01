400 nieuwe jobs bij McDonald's

De Amerikaanse restaurantketen McDonald's opende vorig jaar negen nieuwe restaurants in België. Dat leverde 376 jobs op. 'Dit jaar willen we nog beter doen', zegt topman Stephan De Brouwer.

In de 95 Belgische restaurants van McDonald's kun je al maanden alleen terecht om eten af te halen. Te plaatse eten is net als in de rest van de horeca niet mogelijk door het coronavirus.

'Het virus maakte dat 2020 voor ons bedrijf een moeilijk jaar was', zegt CEO Stephan De Brouwer. 'Zowel de omzet als de winst daalde vorig jaar. Maar we maken nog steeds winst.'

Details wil hij niet geven. Hij verwijst naar de evolutie van de omzet van de restaurants buiten Amerika. Die daalde in het vierde kwartaal van 2020 op vergelijkbare basis met 7,4 procent. 'Wij deden het iets minder goed.'

We zetten meer in op afhalen en thuis leveren, maar restaurants blijven belangrijk. Stephan De Brouwer CEO McDonald's België

McDonald's kon kosten uitsparen door een deel van het personeel tijdelijk werkloos te maken. 'Maar over het hele jaar kon 75 procent van ons personeel aan de slag blijven', zegt De Brouwer. 'We kregen ook een huurvermindering voor sommige panden waarin we onze restaurants huisvesten. Al was dat maar zo bij een minderheid van onze restaurants.'

Toch stegen de totale kosten van McDonald's België. 'We moesten extra hygiënische maatregelen nemen, maar daarnaast bleven we ook investeren', zegt de CEO.

De keten opende vorig jaar negen nieuwe restaurants. 'We namen 376 nieuwe mensen aan. We zetten meer in op afhalen en thuis leveren, maar restaurants blijven belangrijk.'

'Dit jaar willen we nog beter doen', zegt De Brouwer. 'We willen opnieuw een tiental nieuwe restaurants openen. Er komen er zeker in Sint-Truiden en Hasselt. Mogelijk opent ook een restaurant in Leuven.'