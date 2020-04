AB InBev bekijkt kwijtschelden huur cafés

De bierreus AB InBev geeft uitstel van betaling aan zijn 1.543 caféklanten, maar dat vinden de uitbaters niet genoeg. 'Uitstel van betaling van btw, sociale lasten en bedrijfsvoorheffing nemen wat druk van de ketel, maar die maatregelen lossen het probleem niet op. Waarom doet AB InBev, een groot beursgenoteerd bedrijf, niet meer moeite?', luidt de kritiek in een open brief in Het Laatste Nieuws.

AB InBev reageert dat het zelf de panden huurt, en dus geen opbrengsten haalt uit de huur die café-uitbaters betalen. 'In veel gevallen verhuren we zelfs goedkoper dan we zelf huren, in tegenstelling tot andere brouwers en bierhandelaars waarvoor de huur vaak een winstpost is', zegt woordvoerder Karolien Cloots.