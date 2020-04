AB InBev-cafés betalen geen huur voor april

Gratis bier

In mei krijgen de AB InBev-cafés uitstel van betaling. Nochtans zijn ze ook dan gesloten. Ten vroegste in juni openen ze de deuren weer. De vraag of AB InBev uitsluit of de huur van mei ook wordt kwijtgescholden, beantwoordt de woordvoerder ontwijkend. 'Wat nu op tafel ligt, is een huurkwijtschelding voor april en betalingsuitstel voor mei.'

Cofinimmo

De helft van de cafés is in handen van Cofinimmo . De beursgenoteerde vastgoedgroep onderhandelt over hoe de kosten van de huurkwijtschelding worden verdeeld. 'Het is voorbarig daar nu uitspraken over te doen', zegt Lynn Nachtergaele van Cofinimmo, die verantwoordelijk is voor de relaties met aandeelhouders. 'Over of er een impact is op onze omzet- en winstprognoses kan ik niets zeggen.' Of de prognoses veranderen blijkt misschien dinsdag, wanneer AB InBev zijn resultaten over het eerste kwartaal voorstelt.'