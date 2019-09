AB Inbev steekt tandje bij om cafés te helpen

Brouwerijgroep AB Inbev vreest dat te veel cafés in België verdwijnen en hoopt dat via sociale media te keren.

Bijna elke dag verdwijnt in België een café. Data van de federale overheidsdienst Economie leren dat er tussen 2009 en 2017 netto 2.461 etablissementen waar alcohol werd verkocht verdwenen. Dat komt neer op 307 per jaar.

Brouwer AB Inbev hoopt daar iets aan te doen door lokale cafés zichtbaarder te maken via sociale media. Een eerste luik van dat plan is al zichtbaar op Facebook, waar hyperlokale advertenties verschijnen voor een volkscafé in je buurt. Met een klik krijg je meteen de kortste route naar het café er bij.

Daarnaast investeert AB Inbev ook in opleidingen in sociale media voor cafébazen, zegt AB Inbev-woordvoerster Laure Stuyck in De Standaard. 'Uit ons onderzoek bleek dat maar een op de vier cafés een Facebook­pagina heeft, terwijl dat net een enorme visibiliteit voor een zaak creëert. Over de aanpak voeren we nog gesprekken met Facebook. Maar we willen de cafébazen de impact van sociale media duidelijk maken en hen begeleiden bij het maken van een eigen Facebookpagina.'

'De cafécultuur staat onder druk. Belgen zijn verwend, want er zijn zo veel leuke cafés in ons land', zegt Laure Stuyck. 'Maar tegelijk beseffen we niet meer hoe uniek het is om van zo'n aanbod gebruik te kunnen maken.'