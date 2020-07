Aandeelhouders stutten burgerketen Ellis

Gimv en Top Brands hebben enkele miljoenen euro's op tafel gelegd om de hamburgerketen Ellis door de coronacrisis te loodsen. Maar de overname van twee jaar geleden heeft een juridisch staartje gekregen. De twee investeerders vinden dat ze misleid zijn bij de deal.

Ellis Burger staat voor ‘betere’ hamburgers die tegen een stevige prijs worden verkocht. De keten neemt haar rundvlees onder meer af bij de West-Vlaamse kwaliteitsslager Hendrik Dierendonck. Op het menu staan burgers met gemarineerde rode uien, lamsvlees of Bleu des Causses-kaas en ook een plantaardige variant. Ze past in het rijtje van zaken zoals Manhattn's, die kwaliteitsburgers willen aanbieden die zich onderscheiden van de producten van de klassieke fastfoodketens.

Midden 2018 verwierven Gimv en Top Brands - de eigenaar van Wasbar en van de masterfranchises voor Pizza Hut en de bakkerijen Paul in ons land - bijna driekwart van de aandelen. Medeoprichter en CEO Thierry Canetta bleef minderheidsaandeelhouder, en ook medeoprichter Amaury Hendrickx behield een kleine participatie. Hun doel? De keten verder professionaliseren en een groeitraject uitstippelen, in eerste instantie in de drie landen waar Ellis aanwezig is, België, Nederland en Frankrijk.

Maar het draaide anders uit. De Tijd vernam van meerdere bronnen dat Ellis Burger vorig jaar bepaalde afspraken met zijn banken (covenanten in het vakjargon, red.) niet respecteerde. De belangrijkste bank van Ellis is ING België. Het bedrijf, zijn aandeelhouders en de banken begonnen gesprekken te voeren om daar een oplossing voor te vinden, maar de coronacrisis haalde die discussie in. Net als al zijn sectorgenoten moest Ellis Burger tijdens de lockdown zijn restaurants wekenlang sluiten.

23 restaurants Ellis Burger telt 23 restaurants, waarvan 15 in België, zes in Nederland en twee in Frankrijk.

Om de coronacrisis te overbruggen pompten Gimv en Top Brands 'enkele miljoenen' in het bedrijf, zeggen meerdere bronnen. Dat gebeurde naar alle waarschijnlijkheid via een lening. Met dat geld wil Ellis eind dit jaar ook met een 'vernieuwd concept' naar buiten komen. Wat het nieuwe concept inhoudt, is onduidelijk. Mogelijk wordt het model van de keten herbekeken. Vandaag baat Ellis zijn 23 restaurants allemaal zelf uit. Een overstap naar een hybride model met franchisenemers en licenties om de naam van Ellis te gebruiken lijkt een mogelijkheid.

Parallel werden de gesprekken met de banken heropgestart, zodat de keten eind dit jaar financieel met een propere lei kan beginnen. Volgens onze informatie ligt het dossier bij de afdeling 'problematische kredietdossiers' bij de financiële instellingen.

Groepsresultaten van Ellis Burger zijn niet meteen te vinden. De omzet zou alvast niet fundamenteel gegroeid zijn sinds 2017. Hij bedroeg toen 24 miljoen euro. Het aantal restaurants is sinds de instap van Gimv en Top Brands lichtjes gedaald: bij hun instap waren en 25 restaurants, nu 23. De verkooppunten zijn verdeeld over België (15), Nederland (6) en Frankrijk (2 - allebei in Parijs). De Belgische restaurants presteren beter dan die in de andere landen en zouden, globaal genomen, rendabel zijn. Maar van een terugplooien op België zou geen sprake zijn.

Claim

Intussen blijkt Canetta al sinds vorig jaar CEO af te zijn. Hij is vervangen door Stef Meulemans, de eigenaar en CEO van Top Brands. Achter zijn ontslag speelt een rechtszaak van de kopers van Ellis tegen de verkopers, vernam De Tijd. 'De zaken bij Ellis Burger werden bij de verkoop rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Dat oversteeg het normale', zegt een welingelichte bron.

Canetta - die nog aandeelhouder van Ellis Burger is en bestuurder bij de topholding Beetroot Invest -, Gimv en Top Brands wilden geen commentaar kwijt.

Ellis Burger Oprichting: 2010. Aantal winkels: 23 (15 in België, 6 in Nederland, 2 in Frankrijk). Omzet: +/- 25 miljoen euro (exact cijfer niet bekend). Aantal medewerkers: 350. Aandeelhouders: Gimv en Top Brands (bijna 70%), ex-CEO Thierry Canetta (belangrijke minderheid), medeoprichter Amaury Hendrickx.

Ellis Burger viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Canetta richtte het bedrijf in 2010 op met vier anderen: David Claeys, Robin Manso, Yannick Berkvens en Amaury Hendrickx.

De eerste drie stapten in 2013 al uit en lanceerden het luxefrietkraam Baraque Friture en de pizzaketen Otomat. Canetta en Hendrickx bezaten tussen 2013 en 2018 elk de helft van de aandelen.