Aedifica verkoopt hotels

De prijs wordt niet bekendgemaakt, maar ligt 'in lijn met de reële waarde van de gebouwen'. Aedifica denkt de deal te kunnen afsluiten voor 30 juni 2019. 'Hierna zullen we een 100 procent pure Europese zorgvastgoedinvesteerder zijn', zegt CEO Stefaan Gielens. De reële waarde van de hotels lag volgens het jongste financieel verslag per 31 december op 67 miljoen euro. Bij de bekendste hotels behoren de Martin's in Brugge en Martin's Klooster in Leuven.