Akkoord over brugpensioen bij Lunch Garden

Bij de restaurantketen Lunch Garden hebben de directie en de vakbonden een voorakkoord gesloten over het transformatieplan, waarbij 138 banen op het spel staan. 72 werknemers komen in aanmerking voor SWT, het vroegere brugpensioen.

De eerste fase van de procedure-Renault werd woensdag afgesloten. Er werd een principeakkoord bereikt over een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Daarvoor komen 72 werknemers in aanmerking. De mogelijkheid tot SWT geldt vanaf 59 jaar. De 72 betrokkenen moeten de komende weken laten weten of ze van het systeem willen gebruikmaken of niet.