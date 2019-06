Alain Ducasse verkoopt meerderheid in koksschool

De Franse culinaire paus verkoopt 51 procent van Ducasse Education aan de Franse investeringsgroep Eurazeo, schrijft Financial Times.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is zo'n 5 miljoen euro gemoeid met de deal. Ducasse behoudt wel een belang van 49 procent in de koksschool, die opgericht werd in 1999 en campussen telt in Frankrijk, Brazilië en de Filipijnen.

Koken voor Trump en Poetin

Ducasse (62) - die 20 Michelinsterren verzamelde in meer dan drie decennia - benadrukt dat hij geen plannen heeft om ook stukken van zijn restaurantimperium aan investeringsgroepen te verkopen. Dat omvat, volgens zijn website, 31 restaurants verspreid over drie continenten en zeven landen. Daaronder vallen bijvoorbeeld de glamoureuze hotel-restaurants die zijn naam dragen in het Londense The Dorchester en het Parijse Plaza Athénée.

20 Michelinsterren De Franse chef Alain Ducasse verzamelde in drie decennia 20 Michelinsterren.

Ducasse is ook de uitverkoren chef van de Franse president Emmanuel Macron wanneer die hoog buitenlands bezoek in de watten wil leggen. Zo mocht Ducasse al gastronomisch koken voor de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin.

Over Jamie Oliver: 'Gebrek aan visie'

Terwijl Ducasse er niet aan denkt zijn restaurantimperium af te bouwen, raakte eind vorige maand nog bekend dat de Britse restaurants van de bekende tv-chef Jamie Oliver de boeken neerleggen. Olivers keten zat al een tweetal jaar in moeilijkheden en sloot eerder al de deuren van enkele restaurants.