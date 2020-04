Alexandre Van Damme bestuurder af bij Burger King en co.

De AB InBev-telg Alexandre Van Damme zwaait begin juni af als bestuurder bij Restaurant Brands International (RBI). Dat is de groep boven Burger King, de donutketen Tim Hortons en de kipspecialist Popeyes.

De aankondiging van zijn vertrek staat te lezen in een document dat RBI neerlegde bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Van Damme was niet alleen bestuurder bij RBI, maar ook lid van het comité voor benoemingen en deugdelijk bestuur. Hij was sinds 2014 bestuurder bij de Amerikaanse restaurantgroep, maar ook al drie jaar daarvoor bij diens voorganger Burger King Worldwide (BKW).

Van Damme is ook aandeelhouder van RBI. Volgens de recentste gegevens bezit de AB InBev-telg 5,44 miljoen RBI-aandelen en 3,87 miljoen RBI-units die inwisselbaar zijn in aandelen. Houden we alleen rekening met zijn aandelen, dan bezit Van Damme 1,81 procent van RBI. Units inbegrepen klimt dat tot 3,11 procent.

De hyperdiscrete Belg, de onzichtbare architect achter AB InBev, is ook indirect aandeelhouder van de restaurantgroep via het investeringsfonds 3G van de Brazilianen achter AB InBev. Zij zijn de referentieaandeelhouder van RBI.