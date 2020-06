Als enige toerist op hotel in Brussel

De Brusselse hotels staan al twee maanden zo goed als leeg. Hoe overleven zij de lockdown? De Tijd boekte een nacht met zicht op de Grote Markt. ‘Er is gewoon geen vraag.’

Chocolade, bier en stadswandelingen: dat zijn volgens Booking.com ‘dé redenen’ voor een bezoek aan Brussel. Wie op de website een hotelkamer boekt, botst niet langer op vervelende boodschappen zoals ‘erg gewild’ of ‘nog maar 2 kamers over!’ Booking.com toont 26 beschikbare hotels in het centrum van de hoofdstad, en die zitten allesbehalve vol.

Residence Le Quinze is het enige hotel op de Grote Markt. ‘Duw de deuren open en u reist rechtstreeks terug naar de Expo van 1958’, belooft de website. Terwijl een kamer met zicht op ‘het mooiste plein ter wereld’ normaal minstens 148 euro kost, vraagt Booking.com vandaag amper 55 euro, ‘inclusief heerlijk ontbijt’. Aan de telefoon probeert de manager er nog 5 euro extra uit te halen. ‘Als ik iemand moet sturen om de deur te openen, kost dat mij al de prijs van een kamer. En ontbijt is onmogelijk.’

Na de terreuraanslagen in Brussel was het snel back to normal. Nu blijft de situatie onzeker tot er een vaccin is. Marc Van Muylders Federatie Horeca Brussel





Uiteindelijk ontvangt manager Ahmed, die niet met zijn echte voornaam in de krant wil, ons donderdagavond gewoon zelf in het hotel. Op de balie, die via een lange smalle gang naar de Grote Markt leidt, staat een dispenser met handgel.

Vandaag zijn 3 van de 14 kamers geboekt, vertelt Ahmed. In normale tijden kent Le Quinze een bezettingsgraad boven 80 procent. ‘Voor minder dan 20.000 euro huur per maand vind je op de Grote Markt geen pand’, zegt de manager. ‘Met wat we verdienen, kunnen we elektriciteit en gas betalen.’

Ahmed stuurt ons met de lift naar de derde verdieping. IKEA-meubels en een gigantische foto van de helihaven op Expo ’58 domineren kamer 31. Maar het zicht op het stadhuis en de mooie gevels is fenomenaal.

Geen buitenlanders

Op corona-avonden wordt de Grote Markt een stemmig dorpsplein met veel passage. Zeven jongeren van Scientology marcheren in witte broeken en gele regenjassen het plein op. Zes politieagenten brengen een luidruchtige man tot bedaren. Overal liggen, leunen of zitten Brusselaars. Mensen wandelen, joggen, fietsen of steppen over de kasseien. Op elk moment van de dag zoekt wel iemand de ideale hoek voor een selfie.

De zon begint te zakken. Kan Ahmed voor zijn afscheid nog een restaurant aanbevelen? ‘Ah, ça c’est très facile’, antwoordt hij. Twee opties: ofwel Fritland aan de Beurs, ofwel de pizzeria op de hoek van de Korte Beenhouwersstraat. Au Coin Gourmand verkoopt niet alleen pizza en pasta, maar ook cheeseburgers en cordon bleus. De houten terrassen die op de Grote Markt bleven staan, lenen zich tot het perfecte decor voor de maaltijd. Voor het gesloten restaurant De Gulden Boot zitten enkele groepjes op afstand van elkaar om van de laatste zonnestralen te genieten.

Schermvullende weergave ‘Met wat we verdienen, kunnen we elektriciteit en gas betalen’, zegt manager Ahmed. ©Kristof Vadino





Buitenlandse toeristen lijken volstrekt afwezig. Het enige duo met toeristische uitstraling komt uit het Antwerpse. Omdat mevrouw haar gedroomde kleedje niet in de juiste maat vond in de Zara op de Meir, zakte het koppel een dagje af naar Brussel voor een bezoek aan de Nieuwstraat. Twee Aziatische meisjes die een fotoshoot doen, komen uit Leuven.

Drama's

Door de opgedroogde toeristenstroom zijn de grote ketens sinds midden maart bijna allemaal dicht. Marriott, Ibis en Novotel kondigen aan de deur hun tijdelijke sluiting aan. Het Hilton voor het Centraal Station gaat enkel open voor mensen met een reservering. ‘Officieel zijn we niet dicht’, zegt Aldert Schaaphok van de Zweedse uitbater Pandox. ‘Als er een reservering komt, aanvaarden we die. Maar het heeft geen zin om het hotel voor tien mensen te openen. Er is gewoon geen vraag.’

De enige trekpleister bevindt zich in een trieste zijstraat van het Martelarenplein. De deuren van het goedkope easyHotel, gelieerd met de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet, schuiven in tien minuten tijd zeker vijf keer open voor gasten die binnen of buiten wandelen. ‘We willen rustig de stad bezoeken’, zegt een jong Frans koppel zonder verpinken. Nacima, een Française, kwam net met haar auto aan uit Parijs om vrienden te ontmoeten die in Zaventem moesten landen. Brussel bevalt haar zeer. ‘In Frankrijk is alles dicht. Geen winkels, geen restaurants. We kunnen enkel naar de grote Carrefours!’

De Belgische hoteliers houden hun hart vast voor de komende jaren. ‘Hopelijk gaan de grenzen binnenkort open en komen er citytrippers uit Nederland en Frankijk’, zegt Marc Van Muylders van de federatie Horeca Brussel. ‘Na de terreuraanslagen was het snel back to normal. Maar nu blijft de situatie onzeker tot er een vaccin is. De markt zal pas in 2022 weer normaal zijn. Dat kan leiden tot financiële en sociale drama’s.’

Geen annulaties meer

Vooral het internationale zakenpubliek, dat goed is voor de helft van de Brusselse overnachtingen, dreigt thuis te blijven. Congressen en vergaderingen bij de Europese Commissie worden massaal afgelast. Dat is slecht nieuws voor Ahmed van Le Quinze, die een boon heeft voor zakenklanten. ‘Ça vient, ça travaille et c’est propre.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino





Ahmed trekt zich op aan de laatste boekingen. ‘We hebben al drie weken geen annulaties meer gekregen’, zegt hij. ‘Nederlanders die niet konden komen in maart, hebben in de zomer een kamer geboekt. Japanners en Amerikanen hebben hun komst bevestigd. Vanaf midden juli zal het weer beter gaan.’