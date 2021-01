'Als niemand op de Bingo speelt, hebben we geen inkomsten'

‘We kunnen niets doen. Niets. We draaien nul komma nul omzet. Maar in crisistijden doe je soms de beste zaken.’ Dat zegt Tony Rus, de oprichter en eigenaar van Tony Rus Group, gespecialiseerd in de exploitatie van kansspelen.

Denk aan slotmachines, elektronische roulettes en Bingo-toestellen die op café de bijnaam ‘den bak’ dragen. Tony Rus heeft verspreid over België zo’n 2.300 kansspelen staan in cafés, wedkantoren en gokhallen (lees: automatische casino’s).

De ondernemer - oorspronkelijk reparateur van caféspelen - ging 35 jaar geleden van start, met de verkoop van een tafelvoetbalspel. Dan volgden flipperkasten en biljarttafels. Intussen is de focus helemaal verlegd naar gokautomaten, waarvoor hij marktleider is in ons land.

De winst van de machines wordt verdeeld tussen de uitbater van het pand en Rus. Dat leverde in 2019 25 miljoen euro omzet en een kleine nettowinst op. ‘Maar nu is de hele horeca dicht. Al maanden. En als er niet gespeeld wordt, komt er ook niets binnen’, verwoordt hij de malaise op dit moment.

Het ziet er niet goed uit voor de horeca. Als de lockdown nog twee maanden of langer aanhoudt, gaan er veel zaken sneuvelen.

‘Het ziet er niet goed uit voor de horeca. Als de lockdown nog twee maanden of langer aanhoudt, gaan veel zaken sneuvelen. Dan wordt het een ramp’, zegt hij. Hij geeft aan het zelf ook moeilijk te hebben, maar gelooft in een goede afloop. 'Ik heb altijd een beleid gevoerd om buffers aan te leggen. Het mag uiteraard niet meer te lang duren.'

De noodgedwongen pauze in horecaland is voor Rus het moment om vooruit te kijken en toekomstplannen te smeden. ‘In crisistijden doe je soms de beste zaken’, zegt hij.

Grote overname in Wallonië

Onlangs rondde hij de overname af van Splin, een Waalse fabrikant van onder meer Bingo-toestellen. Die haalde met 13 werknemers voor de pandemie 5 miljoen euro omzet en een nettowinst van ruim 1 miljoen euro. Volgens de laatst neergelegde jaarrekening bedroeg het eigen vermogen zowat 8 miljoen euro.

In Nederland bouwen we een voormalige discotheek om tot een casino, in eigen beheer.

Hoeveel Tony Rus Group op tafel legde is niet duidelijk ‘Voor ons is het een grote overname. En strategisch een belangrijke. We krijgen nu controle over het ontwerp van nieuwe producten. Daar ben ik volop mee bezig.'