Annick Van Overstraeten nieuwe CEO Le Pain Quotidien

Haar droomjob, zegt ze in een gesprek met De Tijd. Aan haar zijde zitten oprichter Alain Coumont - de hoeder van de waarden van Le Pain Quotidien - en Peter Maenhout, de topman van hoofdaandeelhouder M80. ‘Het zijn geen holle woorden. Ik zeg al jarenlang dat ik van die job droom', verzekert ze. 'Le Pain Quotidien is een prachtig merk met een fantastisch concept en is een van de weinige Belgische bedrijven die internationaal naambekendheid verwierven.'