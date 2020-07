Antwerpse horeca-uitbaters kwaad om federale aanpak

Antwerpen heeft de status van een corona-hellhole gekregen. De hoge besmettingscijfers duwen de lokale horeca opnieuw kopje-onder.

Antwerpen is uitgegroeid tot de nieuwe coronahotspot. In een week tijd is het aantal besmettingen er vervijfvoudigd. De stad was het eerste lokale bestuur - nu ook de burgemeesters op het coronabeleid kunnen wegen - dat extra verregaande maatregelen nam, zoals een kleinere bubbel en uitgebreidere mondmaskerplicht.

Het gevolg is dat toeristen en dagjesmensen wegblijven, en dat heeft een impact op de lokale horeca. In de Antwerpse hotels is de situatie ernstig, zegt Didier Boehlen, de voorzitter van de Antwerp Hotel Association (AHA). 'Sinds een week regent het annulaties bij onze leden. Ook de reservaties vallen terug. De afgelopen 48 uur kwamen er geen nieuwe meer binnen.'

Als het zo doorgaat, vreest Boehlen een lockdownachtig scenario. 'De eerste drie weken van juli haalden we een bezettingsgraad van 35 procent. Nu zakt het terug naar 10 à 15 procent, hetzelfde niveau als tijdens de lockdown.' Toen was ongeveer 80 procent van de Antwerpse hotels gesloten, en Boehlen denkt dat ook nu sommige hotels de deuren zullen moeten sluiten. 'Als een hotel voor minder dan 20 procent gevuld is, komt de rendabiliteit in gevaar. En vele halen die kritische drempel niet op dit moment.'

Lege cafés

Niet alleen de Antwerpse hotels komen in de problemen. Ook cafés en restaurants zien de opkomst terugvallen. 'Sinds tien dagen daalt het aantal reserveringen opmerkelijk', zegt Gunther Dieltjens. Samen met zijn vrouw baat hij vier Antwerpse horecazaken uit. 'In drie van onze zaken ligt de opkomst onder de helft van het gewoonlijke cijfer. Het is een absoluut dieptepunt. Per zaak is 40 procent van het personeel tijdelijk werkloos.' Zaken sluiten is geen optie voor Dieltjens. 'Integendeel, we doen zelfs open op onze sluitingsdagen. We hebben elk beetje omzet nodig.'

'Afgelopen weekend werd een kwart van onze reservaties last minute geannuleerd', zegt Wim Van der Borght, een Antwerpenaar die 18 horecazaken bezit. 'Sommigen daagden zelfs gewoon niet op, zonder verwittiging.' Maar niet alleen annulaties baren hem zorgen. 'Er komen nog amper mensen spontaan binnengelopen, zonder reservatie. Onze Aziatische zaak Umami biedt doorgaans 200 plaatsen per avond, waarvan een kwart de 'inlopers' zijn. Afgelopen weekend was dat bijna niemand. Dat zegt veel over de trafiek in de stad: de straten zijn verlaten.'

Lockdowneffect

'Waar zijn alle mensen?', vraagt ook horecaondernemer Johan Tisson. Hij stond tot januari aan het hoofd van de keten Lucy Chang en runt nu een vacaturewebsite voor jobs in de horeca. Tisson uit felle kritiek aan het adres van de overheid. 'Met de huidige maatregelen en schrikwekkende communicatie jaagt ze de mensen weg. Zo wordt een lockdowneffect geforceerd. Maar ze benoemt het niet zo, en moet dus geen extra compensaties betalen.'