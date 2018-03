Balls&Glory zoekt zelfstandigen voor zes nieuwe zaken

Balls&Glory, de fastfoodketen van de Gentse ondernemer Wim Ballieu die gevulde gehaktballen als trendy eetconcept in de markt zette, opent zes nieuwe vestigingen.

De nieuwe restaurants komen in Brugge, Mechelen, Sint-Niklaas, Hasselt, Antwerpen en de Brusselse bovenstad. Waar tot nu toe elke nieuwe vestiging werd opgestart in eigen beheer, zal dat voortaan enkel in een volledige franchisemodel gebeuren. Ook de bestaande restaurants in Brussel (Beurs), Gent, Antwerpen en Leuven zullen voortaan volledig worden uitgebaat door zelfstandigen.

‘We hebben gemerkt dat we eigenlijk nog te klein zijn voor een flagshipstore of veel zaken in eigen beheer’, zegt Wim Ballieu. ‘Tegelijk past het franchiseconcept volledig bij onze filosofie van lokaal ondernemerschap dicht bij de klant. Enkel de centrale ondersteuning - de boerderij, marketing, innovatie van nieuwe gerechten, centrale keuken - wordt nog vanuit het moederbedrijf aangeleverd, volgens de filosofie: ‘We have the balls, you have the glory’.

'Rendabel'

Of Ballieu niet gewoon het risico van de opstart wil uitbesteden aan zelfstandigen? ‘In Vlaanderen is het risico niet meer zo groot', zegt Ballieu. 'Het concept is immers uitgerold en gekend. Uiteraard blijven we wel heel kritisch op de mensen en de locatie van de nieuwe vestigingen. Het is niet omdat het plots zelfstandige ondernemers zijn dat we onze verantwoordelijkheid kunnen ontlopen.’

1 miljoen euro omzet Een Balls&Glory draait het eerste jaar gemiddeld 600.000 euro omzet, de jaren daarna 750.000 tot iets meer dan een miljoen euro.

Momenteel zijn alle zaken rendabel, aldus Ballieu, behalve die aan de Brusselse KVS. Die vestiging zal binnenkort de deuren sluiten.

Het moederbedrijf, waarin drie mensen voltijds werken aan de ondersteuning, zal terugvallen tot 450.000 euro omzet.

Lening mogelijk

Voor de opstart moet een ondernemer 240.000 euro voorzien, waarvan een 40.000 euro om de eerste magere maanden te overbruggen. ‘Maar we hebben goede contacten met KBC, waardoor voor een derde van dat bedrag een lening kan onderhandeld worden.’

Balls&Glory ontvangt in de nieuwe franchiseformule alleen nog 7 procent commissie op de gedraaide omzet. Een in de zaak meewerkende zelfstandige kan volgens Ballieu ongeveer 10 procent van de omzet overhouden als ‘management fee’.