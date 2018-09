Belga Queen Gent wordt Manhattn's

De broers achter de luxehamburgerketen nemen het failliete Gentse restaurant over, vernam De Tijd. Begin volgend jaar ruimt de Belga Queen plaats voor een Manhattn's.

Begin juli werd de vennootschap boven het Gentse restaurant Belga Queen failliet verklaard. Sindsdien werd uitgekeken naar een overnemer. Meer dan veertig kandidaten daagden op.

De koper is nu bekend - de deal werd donderdag bezegeld. Het gaat om de broers Jerome en Philippe Vandermeulen, de eigenaars van de luxehamburgerketen Manhattn's. Jerome Vandermeulen bevestigt onze informatie over de deal.

In maart moet het nieuwe restaurant aan de Gentse Graslei de deuren openen. Het wordt het vijfde restaurant van de broers onder het Manhattn's-merk. Vijf jaar geleden ging de eerste vestiging open in Brussel. De keten telt er intussen drie in de hoofdstad (aan de Louizalaan, de Beurs en dicht bij het Jubelpark) en een aan de Groenplaats in Antwerpen.

Schermvullende weergave De vestiging van Manhattn's aan de Beurs in Brussel. ©Be Burger

New York

Jerome Vandermeulen, burgerlijk ingenieur van opleiding, besloot na een periode in New York een hamburgerzaak te lanceren in België. Hij is de CEO - 'Chief Everything Officer' - bij Manhattn's. Zijn broer Philippe is 'Chief Quality Officer' en ontfermt zich over wat uit de Manhattn's-keukens komt. In hun concept staat niet alleen de kwaliteit van het eten centraal, maar ook het interieur, dat aan de New Yorkse postindustriële loftstijl moet herinneren.

De vennootschap Nova Belgica van de broers Vandermeulen boekte vorig jaar een brutomarge (de omzet minus alle directe productiekosten) van 2,4 miljoen euro. De bedrijfswinst kwam uit op 0,23 miljoen. De broers werken in Brussel samen met de event-, restaurant- en cateringgroep Choux de Bruxelles van de ondernemers Pascal Van Hamme, Alain van den Hove et Emmanuel Peterbroeck.

Gent én Brussel

De Gentse Belga Queen is niet de enige die in de problemen kwam. Ook de Brusselse Belga Queen zat in slechte papieren en vroeg bescherming tegen zijn schuldeisers via de WCO-procedure (wet op de continuïteit van de onderneming). Het verkreeg die begin augustus.

In 2016 realiseerde Belga Queen Brussel een omzet van 4,5 miljoen euro en slikte het een nettoverlies van bijna 200.000 euro. Belga Queen Gent was dat jaar goed voor een omzet van 2,6 miljoen en een nettoverlies van 172.000 euro. Vorig jaar bleven de inkomsten in Gent stabiel, maar klom het verlies tot meer dan 250.000 euro.