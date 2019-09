Belgisch 'Ebay voor facturen' neemt banken in vizier

De Brusselse onlinemarktplaats, die zes jaar terug werd opgericht, profileert zichzelf steevast als een 'Ebay' voor facturen. Kmo's en starters die nood hebben aan extra financiering kunnen via het Edebex-platform de facturen die ze nog moeten innen, doorverkopen aan andere partijen. Edebex hoopt zo beginnende bedrijven of kmo's aan te spreken waarvoor het minder evident is om vers groeikapitaal op te halen bij banken. Tegelijk kan het platform van nut zijn voor spelers die wel genoeg cash op de balans hebben, maar niet genoeg oplossingen zien om dat geld aan interessante voorwaarden te investeren.

Sinds de start werd er al voor bijna 400 miljoen aan facturen via dit platform verkocht. Tegelijk werd Edebex ook actief in Luxemburg, Nederland, Portugal en Frankrijk. Dat laatste land is vandaag zelfs de kernmarkt voor de groep. Sinds begin dit jaar draait het groeibedrijf ook met winst.

Nieuwe CEO

'Maar het eigenlijke doel is 1 miljard euro. Dat doel willen we niet bereiken via overnames - al zullen we wel naar opportuniteiten blijven kijken. We werken vooral aan nieuwe technologieën die ook grote klanten moeten toelaten om hun diensten te integreren in ons platform. Terwijl ze bij klassieke banken toch vaak stoten op de kleine lettertjes in hun contract, kunnen bedrijven hun processen automatiseren en wordt de verkoop van hun facturen nagenoeg 'real time' afgehandeld.