Beurskassa rinkelt voor Gentse mobiele kassa's

Lightspeed POS ('point of sale') maakt kassa- en voorraadsystemen voor horeca- en retailzaken. Het Canadese bedrijf heeft sinds 2014 een vestiging in Gent. Lightspeed kocht toen de Vlaamse start-up Posios, die een mobiel kassasysteem voor restaurants had ontwikkeld op basis van tablets. Sindsdien werden de Gentse mobiele kassa's volledig geïntegreerd in Lightspeeds aanbod en fungeert Gent als hoofdkwartier voor Lightspeeds Europese horeca-activiteiten.