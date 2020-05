Boël- en AB InBev-telgen stappen in 'Indonesische Starbucks'

De Belgische investeerders Sofina en Verlinvest investeren in Kopi Kenangan, een Indonesische koffieketen. Hoeveel ze op tafel leggen, is niet bekend.

De instap van Verlinvest (het vehikel van de AB InBev-familie de Spoelberch) en het beursgenoteerde Sofina van de familie Boël kadert in een kapitaalronde van 109 miljoen dollar (100 miljoen euro) van Kopi Kenangan. Het is een van de grootste consumentgerichte investeringen van de laatste tijd in de regio.

Kopi Kenangan wil met het opgehaalde geld zijn operaties versterken in Indonesië, nieuwe producten lanceren, investeren in technologie en, na de coronacrisis, uitbreiden naar Thailand, de Filipijnen en Maleisië. De keten heeft vandaag 324 verkooppunten op haar thuismarkt.

Welk deel van de operatie de Belgen voor hun rekening nemen, is niet bekend. De ronde wordt geleid door het Amerikaanse investeringsfonds Sequoia, een jarenlange bondgenoot van Sofina. Ook B Capital, het fonds van Facebook-medeoprichter Eduardo Saverin, investeert mee. Saverin wordt tevens bestuurder bij de koffieketen. Sequoia zat reeds in het kapitaal van Kopi Kenangan.

Goudklomp

Kopi Kenangan is niet de enige gemeenschappelijke investering van Verlinvest en Sofina in Azië. De twee Belgische investeerders zitten eveneens samen in het kapitaal van de Indiase scale-up Byju's, die een leerapp ontwikkelde waarmee leerlingen en studenten via een mengeling van video’s, interactieve simulaties en andere inhoud oefeningen kunnen maken en zich kunnen voorbereiden op toelatingsexamens.