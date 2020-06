Brouwerij Haacht schrapt 15 banen

Brouwerij Haacht schrapt 15 jobs in de hoofdvestiging in Boortmeerbeek. Dat het banenverlies werd aangekondigd de dag na de start van een promotiecampagne, noemt de directie 'zeer ongelukkig'.

Er verdwijnen 15 van de 390 jobs bij Haacht, de brouwer van Primus, Tongerlo en Super 8. Volgens de directie maakt de ontslagronde deel uit van een reorganisatie van de commerciële structuur. 'Die lag al even op tafel, maar is versterkt en versneld door de coronacrisis.' De ontslagen zijn verspreid over verschillende afdelingen, waaronder logistiek, distributie en horecaservice.

Een dag voor de aankondiging, op donderdag, lanceerde de brouwerij een reclamecampagne met gratis consumptiebons in de kranten, naar aanleiding van de heropening van de horeca. Dat veroorzaakte verontwaardiging bij het personeel.

'We drukken onze spijt uit over het zeer ongelukkige samenvallen van de communicatie over onze Tournée Générale-campagne en de aankondiging van het afscheid van 15 werknemers', reageert de directie. 'Beide initiatieven kaderen in ons streven om de continuïteit van onze brouwerij én de horeca - die heel sterk met elkaar verweven zijn - te garanderen.'

Voor de Belgische markt komt 62 procent van de inkomsten van Brouwerij Haacht van de horeca. 'Zowel de ontslagen als onze maatregelen om de horeca zo snel mogelijk te doen heropleven - waaronder het kwijtschelden van huurgelden en de Tournée Générale-campagne - passen in die doelstelling.'