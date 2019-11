Burger King lanceert namaakvlees-hamburger

Fastfoodketen Burger King lanceert dinsdag in 2.500 - ook Belgische - restaurants een vleesloze hamburger, die ook voor toeleverancier Unilever een belangrijke restaurantdeal betekent.

De wereld van fastfoodrestaurants beleeft dinsdag een van de belangrijkste intredes van vegetarisch voedsel, nu Burger King in meer dan 2.500 restaurants in 25 landen een hamburger op basis van namaakvlees lanceert. De 'Rebel Whopper', gemaakt door de Nederlandse Unilever-dochter 'De Vegatarische Slager' moet smaken en aanvoelen als vlees, zodat ook klassieke fastfoodklanten hem willen.

De lancering is een van de grootste voor Burger King en is ook voor Unilever een belangrijke deal. Burger King werkt namelijk in de Verenigde Staten samen met het Californische Impossible Foods.

Concurrent McDonalds sloot een contract met Nestlé voor vleesloze burgers in Duitsland en met Beyond Meat voor een test in Canada. Het dit jaar naar de beurs getrokken Beyond Meat levert zijn nepvlees-burgers in België ook aan Ellis en Greenway.

De deal toont hoe hard het gaat met 'De Vegetarische Slager' uit Nederland. Oprichter Jaap Korteweg verkocht het bedrijf elf maanden geleden aan Unilever vanwege de slagkracht van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern. Om de grootste slager ter wereld te worden had hij de oorlogskas en het marketingapparaat van een grootmacht nodig. Nu liggen vleesvervangers van 'The Vegetarian Butcher' ook in 10 landen in supermarkten en in 16 landen in restaurants, meldt het Financieele Dagblad. Zakenbank Barclays schat de markt voor namaakvlees op 14 miljard dollar.

