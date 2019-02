C&A-familie overweegt verkoop Lunch Garden

Nu de omzet en de winst van de Belgische restaurantketen Lunch Garden weer stijgen, overweegt de eigenaarsfamilie Brenninkmeijer een verkoop.

Bregal Freshstream, een investeringsfonds van de familie Brenninkmeijer, bekijkt of het de Belgische restaurantketen Lunch Garden kan verkopen. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Het proces zit nog in een pril stadium. Bregal liet onlangs meerdere zakenbanken de revue passeren om een adviseur aan boord te halen.

De Brenninkmeijers zijn bekend omdat ze 178 jaar geleden de wereldwijd actieve kledingketen C&A oprichtten. Die hebben ze vandaag nog steeds in handen. In 2015 namen ze via hun fonds Lunch Garden over.

Lunch Garden-CEO Annick Van Overstraeten (53) wou donderdag niet reageren op het nieuws dat haar bedrijf mogelijk verkocht wordt. Zij transformeerde het bedrijf op negen jaar tijd.

Dieptepunt

Toen ze in 2010 CEO werd zat de Belgische restaurantketen op een dieptepunt. Twintig jaar lang was er niet geïnvesteerd en voor veel mensen stond Lunch Garden synoniem voor slecht eten en oude mensen. Geld om daar iets aan te doen had het bedrijf niet. De winst daalde.

16 % Omzet Lunch Garden mag intussen 16 procent van zijn omzet als brutobedrijfswinst houden.

Anno 2019 is de situatie helemaal anders. Zowel de omzet als de winst stijgt. Volgens de jongste officiële cijfers van 2017 verkocht de keten toen voor 145 miljoen euro gerechten zoals vol-au-vent en mosselen. 3,5 procent meer dan in 2016 en 22 procent meer dan in 2010. In zeven jaar tijd steeg de verhouding van de brutobedrijfswinst (ebitda) tot de omzet van 11,9 naar 16 procent.

Drie jaar geleden kocht de familie achter C&A Lunch Garden van H2 Private Equity en drie andere investeerders. H2 was sinds 2009 hoofdaandeelhouder en stelde Van Overstraeten aan om de keten op te kuisen.

Met een budget van ruim 60 miljoen euro renoveerde ze de intussen 76 restaurants. ‘De meeste werden volledig gestript en kregen nieuwe apparatuur’, zegt een bron dicht bij het bedrijf.

Loonkosten

Een andere grote stap zette ze in 2014. Ze trok naar de vakbonden met de boodschap dat ze de loonkosten wou verlagen. Lunch Garden betaalde zijn werknemers gemiddeld 30 procent meer dan bij de concurrentie. De oudsten - die er al bij waren toen de Belgische ter ziele gegane winkelgroep GIB (GB, Inno, Quick) nog eigenaar was - verdienden zelfs 50 procent meer.

60 miljoen Investeren Lunch Garden investeerde 60 miljoen euro in de grondige renovatie van zijn restaurants.

Het ging er hard aan toe. De vakbonden reageerden erg emotioneel en de nochtans bedaarde Van Overstraeten dreigde ermee alle loon- en werkafspraken van de voorgaande decennia op te blazen als de vakbonden zich bleven verzetten.

Met de belofte dat er geen jobs zouden verdwijnen haalde Van Overstraeten de buit binnen. De relaties met de vakbonden bleven troebel. In november vorig jaar nog klaagde de vakbond BBTK dat de werkroosters een boeltje zijn.

Klantenkaart

Van Overstraeten pakte ook het prijzenbeleid aan. Lunch Garden werd niet goedkoper, maar ze verving het bonte allegaartje van prijscategorieën door een systeem van drie prijstypes.

Tegelijk verbeterde ze de kwaliteit van de gerechten. En met de 1,2 miljoen klantenkaarten die ze sinds 2013 lanceerde, slaagt haar bedrijf er via persoonlijke mails en kortingen in om klanten vaker te laten langskomen.

Niet al haar plannen zijn gelukt. Het idee om via leveringsdiensten zoals Uber Eats en Deliveroo maaltijden thuis te leveren, bleek minder succesvol dan gehoopt.

Ziekenhuizen

Nu de grote schoonmaak voorbij is, is het bedrijf klaar voor nieuwe groei. Het investeert jaarlijks 5 tot 6 miljoen euro. Lunch Garden opende vorig jaar in twee ziekenhuizen restaurants en er volgen er nog.

Van Overstraeten begint ook restaurants die niet de merknaam Lunch Garden dragen. In het AfricaMuseum startte twee maanden geleden Tembo en in het openluchtmuseum van Bokrijk opent in maart het Koetshuis de deuren. Beide zijn bistro’s en zien er sjieker uit dan Lunch Garden-restaurants.