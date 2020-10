CEO Brouwerij Haacht geeft na 52 jaar fakkel door

Frédéric van der Kelen is een monument in de Belgische bierwereld. Geen enkele topman van een Belgisch beursgenoteerd bedrijf heeft een langere staat van dienst als CEO. Hij was pas 35 toen hij in 1969 de leiding van de brouwer van onder meer Primus, Tongerlo en Keizer Karel overnam. Haacht groeide uit tot de vierde brouwer van België, met een omzet van 108 miljoen euro in 2019.