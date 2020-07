‘CEO van Le Pain Quotidien? Daar droomde ik van’

Na maanden van financiële en juridische perikelen zit Le Pain Quotidien in rustiger vaarwater. Om de bakkerijketen een nieuw elan te geven haalden de aandeelhouders Annick Van Overstraeten aan boord. Met de zegen van oprichter Alain Coumont.

De jongste maanden haalde Le Pain Quotidien het nieuws met zijn financiële problemen, de grondige reorganisatie van zijn activiteiten en een onverwachte aandeelhouderswissel. Dat gebeurde allemaal midden in de coronacrisis, die de Belgische keten midscheeps trof. Alle restaurants moesten hun deuren sluiten tijdens de wekenlange lockdowns overal ter wereld.

Le Pain Quotidien is een van de weinige Belgische bedrijven die internationaal naamsbekendheid verwierf. Annick Van Overstraeten Nieuwe CEO Le Pain Quotidien

In sommige landen zijn de vestigingen van Le Pain Quotidien nog altijd dicht. Maar in België is de keten al in rustiger vaarwater beland. Dat ging evenwel gepaard met een grondige hertekening van de groep via een gerechtelijk akkoord (de zogenaamde WCO-procedure).

Het nieuwe ‘Pain Quotidien bis’ omvat nog de Belgische en Franse winkels in eigen beheer, een 15-tal Britse winkels, l’Atelier du Pain (het productieatelier), de rechten op het merk en de contracten met de internationale franchisenemers. In de VS heeft ‘le Pain Quot’ geen eigen restaurants meer. De nieuwe groep zit in de handen van de investeerders M80 en Cobepa en van haar management.

‘We nemen een nieuwe start met een goed gekapitaliseerd en schuldeloos bedrijf’, zegt Peter Maenhout, de topman van hoofdaandeelhouder M80.

Gemeenschappelijke tafel

‘Back tot basics.’ Het klinkt meerdere keren aan de typische gemeenschappelijke tafel in het midden van het restaurant van Le Pain Quotidien aan de Brusselse Louizalaan. Daar staan Peter Maenhout, Le Pain Quotidien-oprichter Alain Coumont en de nieuwe CEO van de bakkerijketen ons te woord.

De identiteit van de nieuwe CEO was een goedbewaard geheim. Maar nu treedt ze voor het eerst voor het voetlicht. Ze? Dat is Annick Van Overstraeten, de topvrouw die de jongste tien jaar aan het hoofd stond van de restaurantketen Lunch Garden. Van Overstraeten is een naam als een klok in de Belgische voedings- en horecasector. Haar loopbaan bracht haar onder meer van de pralinemaker Leonidas naar de fastfoodketen Quick, waar ze verantwoordelijk was voor de Belgische en Luxemburgse markt, tot bij Lunch Garden - in een ver verleden net als Quick een onderdeel van de GIB-groep.

Ze tekende voor een volledige transformatie van de verwaarloosde restaurantketen. Dat liep niet van een leien dakje. De transformatie ging gepaard met een zwaar sociaal conflict over een herstructurering en stakingen. Toch zette ze Lunch Garden, onder meer via een diversificatie naar ziekenhuizen en musea, terug op de sporen. Het leverde haar een nominatie op voor de titel van Manager van het Jaar.

Jerry Gamez, de CEO van 2018 tot 2019, had bij zijn aanwerving nog nooit een voet gezet in een Le Pain Quotidien. En hij dronk te veel Pepsi naar mijn smaak. Alain Coumont Oprichter Le Pain Quotidien

In het voorjaar verzuurde de relatie met de eigenaar van de restaurantketen, het investeringsfonds Freshstream, en moest ze er opstappen.

Met Le Pain Quotidien volgt een nieuwe missie. Haar droomjob, zegt ze. ‘Dat zijn geen holle woorden. Ik zeg dat al jaren. Le Pain Quotidien is een prachtig merk met een fantastisch concept en is een van de weinige Belgische bedrijven die internationaal naamsbekendheid verwierven.’

De eerste informele contacten met Cobepa (de hoofdaandeelhouder van het ‘oude’ Pain Quotidien die nu nog een minderheidsbelang bezit) en M80 dateren van enkele maanden geleden. Die zagen haar profiel zitten. Maar het ‘toegangsexamen’ was een bezoek aan oprichter Alain Coumont in Clermont-l’Hérault, in de buurt van Montpellier. Iemand die ze nog niet kende.

Op het eerste gezicht lijkt het contrast tussen beiden enorm: zij is een chique onderneemster met blinkende juwelen, hij een langharige idealist met losgeknoopt hemd. ‘En toch was er een klik. Zowel wat Le Pain Quotidien betreft als op persoonlijk vlak’, zeggen ze allebei. Van Overstraeten watertandt nog altijd als ze vertelt over het gerecht dat Coumont voor haar klaarmaakte met venkel, rode bieten, tomaten en watermeloen uit zijn eigen Zuid-Franse moestuin. ‘Ik mocht niets doen in de keuken, zelfs niet helpen met de afwas’, lacht ze, terwijl ze nog eens herhaalt hoe magnifiek de saus bij dat gerecht wel was.

Dansaertstraat

Le Pain Quotidien is het levenswerk van Coumont. Hij verkocht op 26 oktober 1990 zijn eerste brood in de Dansaertstraat in Brussel. Vanuit die hippe buurt groeide het bedrijf uit tot een internationale speler met restaurants in alle werelddelen. Zijn 30-jarige baby viel dit jaar bijna om, maar hij blikt met fierheid terug op het parcours dat de keten sinds de begindagen aflegde.

Annick Van Overstraeten (55) > Licenciaat economische wetenschappen en master in management

> Projectmanager bij Philips (1987-1991)

> Overstap naar de retailsector (Eye-D en Mayerline, 1991-1999)

> Commercieel directeur en marketingmanager Leonidas (1999-2004)

> Algemeen directeur Quick Belux (2004-2009)

> CEO Lunch Garden (2010-2020)

> CEO Le Pain Quotidien (2020-)

> Voorzitter Euro Shoe (Bristol)

> Bestuurder bij Financière de Tubize (holding boven UCB) en de vastgoedgroep Immobel

> Bestuurder QSR Belgium (eigenaar Belgische en Luxemburgse Quick-restaurants)

Tegelijk is hij niet te spreken over de amerikanisering van de keten en vooral over de strategie van Burger King-veteraan Jerry Gamez, die de keten in 2018 en 2019 leidde. ‘Hij had bij zijn aanwerving nog nooit een voet gezet in een van onze restaurants. En hij dronk te veel Pepsi naar mijn smaak’, merkt hij schertsend op. De hoeder van de kwaliteit van Le Pain Quotidien is nooit ver weg.

De logica van ongebreidelde ‘groei om de groei’ waarin Le Pain Quotidien dreigde te verzeilen was hem een doorn in het oog. ‘Op een bepaald moment werden we benaderd door Goldman Sachs’, herinnert hij zich. ‘Dat wilde 100 miljoen dollar investeren in Le Pain Quotidien en 50 winkels per jaar openen. Dat is echt niet wat we nodig hadden. Wij hebben ‘investment bakers’ (bakkers, red.) nodig, geen ‘investment bankers’ (zakenbankiers, red.).’ Van Overstraeten knikt instemmend aan zijn zijde.

Coumont is nog altijd een kleine aandeelhouder van Le Pain Quotidien en herinvesteerde zelfs in de nieuwe constructie boven het bedrijf. Van Overstraeten en het management stappen ook in het kapitaal.

De topvrouw zal naast haar CEO-schap ook voorzitter blijven bij Euro Shoe en haar mandaten behouden bij Financière de Tubize (de holding boven UCB), de vastgoedgroep Immobel en QSR Belgium, de eigenaar van de Belgische en Luxemburgse Quick-restaurants - net die waarvoor ze in een vorig leven verantwoordelijk was.

We kenden elkaar niet. Maar er was meteen een klik met oprichter Alain Coumont. Annick Van Overstraeten Nieuwe CEO Le Pain Quotidien

Nu Le Pain Quotidien met een schone lei begint, staat een trage maar gestage groei centraal. Het postcoronamenu is beknopter en focust op klassiekers die het succes van de keten maakten, zoals onder meer de boterham met huisbereide rundsvleestartaar. ‘We moeten kwalitatieve producten aanbieden en de klant waar voor zijn geld geven. Hij komt naar Le Pain Quotidien voor kwaliteit en authenticiteit en is bereid daar een bepaalde prijs voor te betalen’, zegt Van Overstraeten.

Met financiële aandeelhouders heeft ze al ervaring, zowel bij Quick als bij Lunch Garden. En dus moeten de cijfers kloppen, ‘van de bovenste lijn van de resultatenrekening (de omzet, red.) tot de onderste (de winst, red.)’. Diezelfde boodschap herhaalt ze al jaren. Ook toen ze in 2010 bij Lunch Garden aan de slag ging, liet ze dat al optekenen.

Catering

De groei van Le Pain Quotidien moet ook komen van de ontwikkeling van de cateringdienst en, op termijn, van een digitale push. Zo staat de ontwikkeling van een app waarop de klant zijn bestelling kan doorgeven op de agenda.

Profiel Le Pain Quotidien > Aantal winkels in eigen beheer: 50

> Franchisenemers: 115-135 (naargelang het aantal heropeningen na de coronacrisis)

> Omzet (op kruissnelheid, post-Covid-19): Eigen winkels: 65 miljoen euro. Franchisenemers: 90 miljoen euro.

> Geografische aanwezigheid: Kernlanden: België, Frankrijk, VK. Andere: VS, Mexico, Argentinië, Brazilië, Hongkong, Japan, Spanje, Nederland, VAE.

> Aandeelhouders: M80 (meerderheid), Cobepa (‘substantiële’ minderheid), management (waaronder Annick Van Overstraeten en Alain Coumont)

Qua geografische aanwezigheid zal Le Pain Quotidien hier en daar blinde vlekken opvullen, maar eerder opportunistisch. ‘De crisis die we nu doormaken, zal zeker opportuniteiten creëren’, zeggen Van Overstraeten en Maenhout. ‘We hebben er de middelen voor.’

Voorlopig is de prioriteit evenwel de progressieve heropening van de winkels na de lockdown. In België zijn bijna alle verkooppunten opnieuw open. Gemiddeld realiseren ze ongeveer 70 procent van de omzet van voor de coronacrisis. In sommige restaurants - vooral in residentiële gebieden, zoals in Wemmel en Waterloo bijvoorbeeld - liggen de inkomsten zelfs 10 à 20 procent hoger dan voordien.