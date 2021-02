Carlsberg maakt zich op voor roaring twenties

Op voorwaarde dat de cafés weer mogen openen in de lente, voorspelt Carlsberg in 2021 een groei van minstens 3 procent. De jaren 20 worden, net als 100 jaar geleden, een feest, hoopt de Deens brouwer. 'We zien dat de mensen willen uitgaan.'

Als het aan Carslberg ligt, zijn de roaring twenties aangebroken. De Deense brouwerij verwacht opnieuw een grote vraag naar bier tegen de zomer en maakt de vergelijking met de Jazz Age van een eeuw geleden. In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times zei CEO Cees 't Hart dat hij 'ondanks de hoge onzekerheid in 2021' toch een 'normale zomer' verwacht als de lockdowns de komende maanden opgeheven worden.

'Als de vaccinaties vlot lopen, zijn we optimistisch. We zien dat mensen willen uitgaan. Het einde van de Spaanse griep en de Eerste Wereldoorlog betekende de opgang van jazzclubs en ballroom dancing in de jaren 20 van de vorige eeuw. We vertrouwen op diezelfde positieve noot in onze sector, als covid achter de rug is.'

Het einde van de Spaanse griep en de Eerste Wereldoorlog betekende de opgang van jazzclubs en ballroom dancing in de jaren 20 van de vorige eeuw. Cees 't Hart CEO Carlsberg

Groei

Voor 2021 voorspelt de Deense brouwer een stijging van zijn operationele winst met 3 tot 10 procent, op voorwaarde dat cafés en restaurants weer mogen openen vanaf april. 'Maar als de lockdowns verlengd worden, of als de vaccinproblemen in Europa blijven aanslepen, zullen we die vooruitzichten moeten herzien', waarschuwde 't Hart.