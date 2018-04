Chinese groep HNA verkoopt uit geldnood belang in Hilton

Het Chinese conglomeraat HNA doet zijn belang in Hilton van de hand, zo meldt de Financial Times.

HNA, de groep achter de Chinese miljardair Chen Feng met wereldwijde belangen in onder andere Deutsche Bank, wil zijn balans op orde krijgen en houdt daarom grote uitverkoop en schrapt 100.000 jobs, een kwart van het totaal.

82,5 miljoen aandelen In totaal bezit HNA 82,5 miljoen aandelen Hilton, of een kwart van de keten.

In eerste instantie staat HNA voor de verkoop van ruim 63 miljoen aandelen in Hilton. Daarnaast krijgen vroege inschrijvers het recht om nog eens 9,5 miljoen aandelen over te nemen. Hilton zelf zou ook nog eens voor circa 10 miljoen eigen aandelen in de markt zetten. Met de deal zou een bedrag van ruim 6 miljard dollar gemoeid zijn.

De Ster

In België is HNA bekend als de eigenaar van onder meer De Ster, dat plastic servies maakt voor vliegtuigmaaltijden, en het Brusselse Tangla-hotel. Na 80 deals in twee jaar groeide HNA's portefeuille uit tot 145 miljard dollar.