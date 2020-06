Clubgevoel onderhouden via Zoom

De deur staat uitnodigend open. In de inkomhal lijst een bordje de veiligheidsvoorschriften op, grote stickers op de vloer geven de looprichtingen aan, er is ontsmettende handgel en er liggen mondmaskers. Met het logootje van het huis. 'Dat wordt een hebbeding', zegt Katja Borgerhoff, CEO van De Warande.

De Vlaamse zakenclub in Brussel heropende deze week de deuren voor haar leden, na drie maanden sluiting tijdens de lockdown. Maar het is nog niet business as usual. Leden kunnen er weer terecht voor een koffie, een aperitief of een lunch. Maar de zelfbedieningsbar is gesloten. Ín de lounge zijn de kranten en tijdschriften weggenomen. Vrij rondlopen in het gebouw aan de Zinnerstraat is niet toegestaan, meer medewerkers worden ingezet voor de ontvangst.

Het restaurant is drie middagen per week open. De Warande rekent erop elke keer een 25-tal gasten aan tafel te verwelkomen. Dat is net genoeg om de kosten te dekken. 'Maar we zijn een club, we moeten ons leden waar voor hun lidgeld geven. En we willen voorkomen dat ze de gewoonte verliezen hier te komen voor een zakenlunch', zegt Borgerhoff.

De Warande haalt ook inkomsten uit de verhuur van zalen voor bestuursvergaderingen, voordrachten en andere evenementen. Die activiteit komt nog niet echt op gang. 'We moeten het voorschrift respecteren dat mensen slechts in bubbels van tien personen mogen samenkomen.' Vanaf juli wordt dat voorschrift wat soepeler. Maar Borgerhoff is van plan nog een poos vast te houden aan de bubbels van tien personen, al kunnen dat er meerdere zijn in een zaal. 'We kunnen het ons niet veroorloven dat De Warande een bron van nieuwe coronabesmettingen blijkt', zegt ze.

Tijdens de lockdown heeft De Warande zijn activiteiten voortgezet, op een laag pitje. 'We organiseerden twee voordrachten per week voor onze leden, via het videoplatform Zoom. Gratis. Gemiddeld namen een 70-tal leden deel. Borgerhoff is van plan voort te gaan met die Zoom-voordrachten, ook als live gesprekken weer kunnen. 'De brexit komt weer prominent op de agenda. We kunnen onze leden een voordracht aanbieden met een prominente stem uit Londen.'

Door de coronacrisis lagen de inkomsten in de eerste helft van dit jaar 40 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Sommige kosten vielen weg, andere bleven. De lidgelden leveren een deel van de inkomsten. 'Slechts één lid heeft gevraagd een deel van zijn lidgeld teruggestort te krijgen. De raad van bestuur heeft beslist niet op die vraag in te gaan. Je neemt geen abonnement bij De Warande, je neemt deel aan een project.'