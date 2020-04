Corona velt legendarisch Brussels Hotel Metropole

Het Brusselse Métropole is een monument in de Brusselse horeca-scène.

Na 120 jaar wil het bekende Hotel Metropole zijn activiteiten in het centrum van de hoofdstad stopzetten.

In het centrum van Brussel dreigt een monument te verdwijnen. Het legendarische Hotel Metropole aan het De Brouckèreplein in Brussel wil zijn activiteiten stopzetten. De vakbonden werden woensdag op een bijzondere ondernemingsraad geïnformeerd over de sluitingsplannen.

Met de sluiting van Hotel Metropole komt een einde aan een lange geschiedenis. Het hotel werd in 1895 opgericht door de broers Wielemans. Hun familie bezat de brouwerij Wielemans-Ceuppens in Vorst, die later in handen viel van concurrent Artois (nu AB InBev) en vandaag het cultuurcentrum Wiels huisvest.

1895 Métropole Hotel Métropole werd in 1985 opgericht door de broers Wielemans van de gelijknamige brouwerij.

De broers hadden in 1890 Café Metropole in het centrum geopend om hun bier te slijten naar het voorbeeld van de Oktoberfeesten in München. Vijf jaar later kochten ze het belendende gebouw van de bank ASLK (intussen een deel van BNP Paribas) en vormden dat om tot een hotel. Ze lieten de architect een groots paleis bouwen met voor die tijd revolutionaire snufjes zoals liften, elektriciteit en centrale verwarming.

Ook het interieur was bijzonder pompeus. De ontbijtzaal huist nog steeds in de Indische Lounge, de receptiezaal in Italiaanse renaissancestijl dient voor privé-evenementen.

Einstein

Tal van grootheden vonden in de loop der jaren de weg naar Hotel Metropole. De wetenschappers Albert Einstein en Marie Curie, de zangers Charles Aznavour en Eros Ramazotti en politici zoals Charles de Gaulle, Konrad Adenauer en de Amerikaanse presidenten Eisenhower, Hoover en Johnson overnachtten aan het De Brouckèreplein.

Maar de voorbije jaren belandde Hotel Metropole in woelig water. Het bedrijf is sinds 2015 verlieslatend. De laatste beschikbare jaarrekening toont in 2018 een klein verlies op een omzet van 13 miljoen euro.

Volgens de eigenaars voelde het hotel de impact van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel en de werken rond de voetgangerszone, waarvoor de directie zelfs naar de Raad van State trok.

'Doordat het hotel gedurende enkele maanden niet toegankelijk was voor voertuigen en lange tijd geconfronteerd werd met een gat voor de deur en de geluidsoverlast van de omliggende bouwwerven, verloor het veel van zijn aantrekkingskracht, zowel voor particulieren als voor professionele organisatoren van evenementen', klinkt het nu.

Vijf sterren

Het jaar 2020 kondigde zich beter aan voor het hotel, maar het nieuwe coronavirus gooide roet in het eten. Het hotel is daardoor al meer dan een maand dicht. Door de verliezen van de voorbije jaren werd de situatie hopeloos. De onderneming beschikt niet meer over de nodige financiële middelen om de voortzetting van zijn activiteiten te garanderen, klinkt het in het persbericht. 129 jobs zijn bedreigd.

Met Hotel Metropole verdwijnt het enige 5-sterrenhotel in de hoofdstad dat niet tot een internationale hotelketen behoort. De Metropole was bovendien nog een van de weinige grote hotels in de hoofdstad met familiale aandeelhouders.