De volgende horde voor de horeca: personeel vinden

Als de coronacijfers drastisch verbeteren en de horeca zicht krijgt op een heropstart, wacht meteen een volgende uitdaging: genoeg goed personeel vinden om de boel weer op gang te trekken. 'Ik ben nerveus om weer open te gaan.'

2021 had eigenlijk een feestelijk jaar moeten worden voor Ignace De Savoye. Dit jaar baat hij 30 jaar restaurant De Savoye, een bekende naam in de Knokse horeca, uit. Maar het wordt een jubileum in mineur. 'Ik zit met de handen in het haar, en ik ben niet alleen.'

De reden is niet enkel de verplichte sluiting door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande financiële stress. Ook als de coronacijfers straks positief zouden evolueren en zijn zaak weer open mag, wacht De Savoye met een bang hart af hoe hij zo'n heropstart gebolwerkt krijgt. Want het is puffen en zweten om vacatures kwalitatief ingevuld te krijgen, zegt de chef-kok en ondernemer.

De coronacrisis bemoeilijkt de zoektocht naar goed horecapersoneel.

Door de maandenlange sluiting en de bijhorende financiële onzekerheid is er een uitstroom van medewerkers naar andere sectoren.

De bottleneck inzake personeel dreigt de heropstart nog moeilijker te maken.

Horecapersoneel vinden was voor de coronacrisis al een uitdaging. Waar vroeger veel laaggeschoolden of mensen die even niet wisten wat te doen hun weg vonden naar café's, restaurants of het nachtleven, omdat ze door veel uren te kloppen een aantrekkelijk salaris konden verdienen, is dat sinds de invoering van de witte kassa een pak minder geworden, zegt De Savoye. 'Het loon dat we nu kunnen aanbieden, is niet meer zo interessant. En door de lage marges in de horeca kunnen we dat niet zomaar optrekken.'

De coronacrisis heeft die dynamiek enkel erger gemaakt, omdat door de maandenlange sluiting veel mensen hun heil zoeken in andere sectoren. 'We zien horecamensen aan de slag gaan bij supermarkten, bij slagers, noem maar op. Ik kan erover meespreken. Ik ben mijn keukenpersoneel, dat al 18 jaar in de zaak stond, kwijtgeraakt. Een iemand is een wassalon begonnen, een andere werkt nu in een winkel.'

Meer dan een half jaar

Het is een verhaal dat Matthias De Caluwé, de voorzitter van Horeca Vlaanderen, wel meer hoorde de voorbije maanden. 'Het is ook begrijpelijk. Als op 1 mei de horeca weer open zou mogen, zit het gros van het horecapersoneel al 6,5 maanden thuis, aan 70 procent van zijn basisinkomen. Dat is een lange periode om het financieel te bolwerken. Ik kan begrijpen dat mensen dan voor een andere loopbaan kiezen. De grote vraag is of ze straks terugkomen.'

Ignace De Savoye Chef-kok en zaakvoerder restaurant De Savoye

Volgens De Caluwé leeft de zoektocht naar personeel enorm bij zijn achterban. 'Naast de uitdaging om de vaste kosten betaald te krijgen, is personeel vinden de tweede grote zorg voor onze ondernemers. Uit een recente bevraging blijkt dat een op de vier voor meerdere posities mensen zoekt. Die zoektocht verloopt vaak zeer moeilijk.

Op de in horeca gespecialiseerde vacaturesite Jobkitchen.be is het aantal vacatures momenteel nog iets lager dan een jaar eerder. 'Maar sinds met 1 mei een perspectief is geprikt, loopt het aantal snel op', zegt zaakvoerder Dennis Valerius. 'Tegen 1 mei denk ik dat we meer vacatures tellen.'

Of die vacatures ook ingevuld geraken, durft Valerius niet te voorspellen. 'Veel zaken beginnen nu pas hun heropstart te plannen. De situatie wordt pas over een paar weken echt duidelijk. Maar de voorlopige feedback die we van klanten krijgen, is dat de sollicitaties achterblijven.'

Een kwart van de horecaondernemers heeft vacatures openstaan.

Bij klanten en sociale secretariaten hoort Valerius dezelfde verhalen over een uitstroom van personeel naar andere sectoren. 'In de huidige onzekere omstandigheden begrijp ik dat mensen beslissen dat het eens tijd is voor iets anders. Dat horecamensen de voorbije maanden konden proeven van een sociaal leven en een familieleven, kan daar ook aan bijdragen. Horecaprofielen zijn ook best gegeerd, onder meer in de verkoop of in het bankwezen. Overal waar sociale vaardigheden en gastvrijheid een rol spelen.'

Twee marathons per dag

Zelfs als hij al zijn vacatures ingevuld krijgt, maakt De Savoye zich zorgen. 'Nieuwe mensen betekent ook weer van nul opleiden. Het is wat gokken en hopen dat ze mee kunnen, want op proef aanwerven mag ook al niet meer. Eerlijk gezegd, ik slaap er niet meer van. Ik ben nerveus om straks weer open te mogen. Ik heb schrik dat ik straks aan mijn klanten niet meer de kwaliteit kan bieden die ze gewend zijn.'

Dennis Valerius Zaakvoerder Jobkitchen.be

Zonder ervaren personeel komt dan ook bijzonder veel op de eigen schouders terecht, zegt De Savoye. 'Ons personeel heeft een 38-urenweek, wij draaien in de huidige omstandigheden het dubbele. Als je maanden stilligt, is de routine er ook uit. Dat is geen knop die je aan en af kan zetten. We doen twee servicen per dag. Dat was tussen de twee lockdowns door als twee keer een marathon lopen voor mijn vrouw en ik. Ik was bijna blij dat we weer mochten sluiten, zo uitgeput waren we.'