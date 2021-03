Deliveroo en Uber Eats gaan vrijuit voor 'oneerlijke praktijken'

Ondanks klachten van restaurants over hoge kosten en misbruiken bezondigen de maaltijdbezorgers Deliveroo en Uber Eats zich niet aan 'oneerlijke praktijken'. Dat besluit de economische inspectie, die de situatie onderzocht op vraag van de regering.

Onder de noemer #Savemyresto trokken vorig jaar in juli een zestigtal restaurants aan de alarmbel over de hoge kosten die Deliveroo en Uber Eats aanrekenen. De restaurants pikten het niet dat die grote spelers op de takeawaymarkt hen 30 à 35 procent commissie aanrekenden op elke bestelling, terwijl het water hen al aan de lippen stond door de coronacrisis.

De toenmalige minister van Middenstand en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) had oren naar de klachten en speelde het dossier door naar de economische inspectie. ‘Als blijkt dat Deliveroo en Uber Eats zich schuldig maken aan oneerlijke praktijken of aan misbruik van economische afhankelijkheid, krijgen ze een sanctie. Wie zijn dominante positie misbruikt, zal de overheid op zijn weg tegenkomen’, verklaarde Ducarme. Zijn uithaal haalde de buitenlandse pers.

In september deed Ducarme er nog een schepje bovenop in het parlement. ‘De klachten gaan niet alleen over de buitensporige commissie’, antwoordde hij op vragen van de PTB-PVDA. ‘Er staat meer op het spel. Er kan ongeoorloofde druk worden uitgeoefend op een deel van de restaurants om de commissiepercentages te aanvaarden. De vraag is of misbruiken zijn gepleegd binnen de contractuele relaties in de ruime zin.’

De economische inspectie opende een onderzoek ‘met strafrechtelijk karakter’ naar de situatie. Maar De Tijd vernam dat het onderzoek is afgesloten en dat geen ‘oneerlijke praktijken’ zijn vastgesteld. De inspectie heeft dus geen dossier doorgestuurd naar het parket voor een eventuele vervolging. Dat wordt bevestigd door de woordvoerder van huidig federaal minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS).

Deliveroo en Uber Eats hebben hun kostenpercentages niet verhoogd - maar ook niet verlaagd - sinds de coronacrisis losbarstte. De hoogte van de percentages kan verschillen: commissies worden per restaurant onderhandeld en er zijn verschillende manieren om samen te werken. Deliveroo rekent als 'steunmaatregel' 0 procent commissie aan als de klant zelf de bestelling ophaalt bij het restaurant.

Niet rendabel

Toch leeft in de horeca nog altijd veel onvrede over de hoge kosten en ‘wurgcontracten’ bij Deliveroo en Uber Eats. De meeste restaurants betalen wel de volle 30 à 35 procent commissie omdat ze Deliveroo en co. én hun koeriers nodig hebben om nog volume te draaien en zo hun personeel in dienst te houden. Maar 30 à 35 procent per bestelling afdragen is voor de meeste restaurants niet rendabel, luidt het. Zeker als je daar de loonkosten, de hogere voedselkosten tijdens corona en de verpakkingskosten bij rekent. Tegelijk zien de restaurants met lede ogen aan hoe ze geen greep meer hebben op de data van klanten die de afhaalmaaltijden bestellen.

Restaurants kiezen vrij op welke van onze diensten ze intekenen, met of zonder koerierdienst. Woordvoerder Deliveroo