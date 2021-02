'Deliveroo onthult in maart beursplannen'

In januari ging Deliveroo nog met de hoed rond tijdens een private kapitaalronde. Het bedrijf haalde toen 180 miljoen dollar (omgerekend 150 miljoen euro) op voor verdere groei. Dat waardeerde het bedrijf op 7 miljard dollar of bijna 6 miljard euro. Dat is goed nieuws voor Hummingbird Ventures, het durfkapitaalfonds van Barend Van den Brande, dat zes jaar terug instapte in Deliveroo. Het bedrijf zag zich toen gewaardeerd op 100 miljoen dollar.