'Een premie van 4.000 euro? Dat is peanuts'

Topchef Gert De Mangeleer die naam maakte met het driesterrenrestaurant Hertog Jan is bijzonder kritisch over de maatregelen die de overheid in de horecasector treft. 'Wij worden onevenredig zwaar getroffen.'

‘Dit is een ramp voor de horeca’, zegt chef-kok Gert De Mangeleer, die samen met sommelier Joachim Boudens de gastronomische wereldtop bereikte met het sterrenrestaurant Hertog Jan. ‘Ik begrijp heel goed dat je iets moet doen om het coronavirus in te dijken. Maar wij worden onevenredig zwaar getroffen.’

Zure appel

Met hun restaurantgroep, die de Brugse bistro’s Bar Bulot en Less omvat en de boerderij van Hertog Jan als locatie voor speciale events, verliest het duo de komende twee weken zo’n 300.000 euro omzet door de coronamaatregelen. Het grootste deel van hun 30-tal personeelsleden is werkloos naar huis gestuurd. ‘Zelfs mijn eigen consultancy activiteiten zijn stopgezet’, zegt de Mangeleer. De komende weken was hij ingeboekt voor exclusieve culinaire events in Taiwan, Zuid-Korea, India en op Antarctica. ‘Die zijn nu allemaal geannuleerd.’

Vanaf komende dinsdag stellen we onze meest succesvolle gerechten ter beschikking via een afhaalpakket, zeven dagen op zeven, van 11 tot 18 uur. Gert De Mangeleer Topchef

Intussen blijven de huur- en andere vaste kosten van hun locaties in en buiten Brugge doorlopen. ‘We moeten door die zure appel heen’, zegt de topchef. ‘We blijven niet bij de pakken zitten. We willen van iets negatief iets positief maken.’ Donderdagnacht pleegde hij met Boudens crisisoverleg. Het duo wil een originele take away-formule opstarten met de restaurants Bar Bulot en Less.

Afhaalpakket

‘Vanaf komende dinsdag stellen we onze meest succesvolle gerechten ter beschikking via een afhaalpakket, zeven dagen op zeven, van 11 tot 18 uur. Op die manier hopen we een vijfde van ons personeel aan het werk te houden en de vaste kosten te dekken.’ Winst zullen ze er wellicht niet mee maken, denkt hij. ‘We moeten roeien met de riemen die we hebben. We gaan het warm water niet uitvinden in komende weken.’ Toch hoopt hij voldoende consumenten te bereiken. ‘We zetten volop in op sociale media en nieuwsbrieven.’